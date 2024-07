Città

SARONNO – Diverse chiusure notturne previste lungo le autostrade A8 e A9 sono state annullate per la notte tra martedì 9 e mercoledì 10 luglio. Di seguito i dettagli delle chiusure annullate e confermate.

Chiusure annullate

A8 Milano-Varese : annullata la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento con la A9 Lainate-Como-Chiasso e Fiera Milano, in direzione Milano. Di conseguenza, l’area di servizio “Villoresi ovest” sarà regolarmente aperta.

: annullata la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento con la A9 Lainate-Como-Chiasso e Fiera Milano, in direzione Milano. Di conseguenza, l’area di servizio “Villoresi ovest” sarà regolarmente aperta. A8 Milano-Varese : annullata la chiusura dell’uscita Origgio ovest per chi proviene da Milano.

: annullata la chiusura dell’uscita Origgio ovest per chi proviene da Milano. A9 Lainate-Como-Chiasso: annullata la chiusura del ramo di allacciamento con la A8, da Chiasso verso Milano.

Chiusure confermate

Rimane confermata, come da programma, la chiusura sulla A8 Milano-Varese dell’entrata dello svincolo di Lainate Arese, in direzione Milano. La chiusura sarà attiva dalle 21 di oggi martedì 9 luglio fino alle 5 di mercoledì 10 luglio, per lavori di manutenzione della segnaletica verticale.

Percorso alternativo consigliato

Si consiglia di utilizzare la viabilità ordinaria seguendo questo percorso alternativo: