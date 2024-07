Comasco

LOCATE VARESINO – Due incidenti stradali con feriti, in poche ore a Locate Varesino.

Alle 18.10 di ieri in via Cesare Battisti, tratto locale dell’ex statale Varesina, è stato investito un ciclista: l’uomo, di 47 anni, è stato soccorso dal personale di una ambulanza e dagli agenti della polizia locale, ha riportato alcune contusioni ma non è apparso in pericolo di vita. La vigilanza urbana ha compiuto i rilievi del sinistro ed avviato accertamenti per chiarire la responsabilità dell’accaduto e risalire alle eventuali responsabilità.

Poco prima, alle 17, altro incidente. E’ successo in via Monviso, dove una automobile è uscita di strada. E’ stata soccorsa una donna di 59 anni, che ha comunque riportato sole lievi lesioni, ed è stata visitata e medicata all’ospedale di Tradate. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i vigili urbani locatresi ed una ambulanza della Croce rossa tradatese.

(foto archivio: un precedente intervento dell’ambulanza della Croce rossa, per una emergenza medica)

09072024