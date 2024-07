Eventi

MISINTO – Boccali, spillatrici e soprattutto volontari pronti per la prima serata di apertura straordinaria della Misinto Bierfest.

Tutto è iniziato con il maxi furto di cui è stato vittima l’evento. Ladri senza scrupoli hanno rubato l’incasso del primo weekend della manifestazione benefica entrando nell’area della festa nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 luglio. Una doccia fredda per gli organizzatori e per l’intera città che dal 1994 ospita la tradizionale manifestazione che ogni anno accoglie oltre 55mila persone. La festa, giunta alla sua 27^ edizione è organizzata da Gam E20 che ogni anno dona parte del ricavato a iniziative benefiche per il paese.

“L’incasso era destinato al pagamento dei fornitori e alla beneficenza- ha spiegato Fabio Mondini, presidente di Gam E20-. La Misinto Bierfest ogni anno dona parte del ricavato a progetti destinati al Comune di Misinto e questo furto è quindi doppiamente vergognoso. I ladri non hanno derubato “solo” i soldi di una manifestazione ludica che ogni anno appassiona migliaia di brianzoli: i malviventi hanno derubato la comunità di Misinto di donazioni preziose per progetti per la città”.

Affranti ma non rassegnati gli organizzatori di Gam E20 hanno deciso di reagire annunciando due giorni di apertura straordinaria della festa. Una decisione che mira a far risollevare, anche economicamente, la manifestazione duramente compromessa dal furto. La Misinto Bierfest sarà infatti aperta anche mercoledì 10 luglio e mercoledì 17 luglio.

“La Misinto Biefest non è “solo” una festa della birra. E’ tanto altro – ha sottolineato il sindaco Matteo Piuri – E’ una festa che fa del bene ai nostri bambini grazie ai progetti benefici per le scuole. Una festa che coinvolge le associazioni di volontariato attive nel campo della disabilità. E’ una festa nata e cresciuta con l’impegno dei tanti volontari che anno dopo anno hanno dedicato tempo e passione alla comunità. Questo furto rappresenta quindi per Misinto una pagina vergognosa che vogliamo presto dimenticare. Invito quindi tutti, i misintesi in primis, a partecipare alla Bierfest in questo momento delicato per dare il giusto supporto alla festa che ha dato tanto a tutti noi dal 1994 a oggi”.

“Siamo certi che il popolo della Misinto Bierfest risponderà con entusiasmo all’apertura straordinaria di due giorni extra non previsti dal programma iniziale della manifestazione- ha commentato Fabio Mondini-. Chiediamo a tutti di partecipare. Saranno due mercoledì di festa preziosi per la nostra Bierfest e per i progetti di beneficenza che, anche quest’anno nonostante il grave furto, puntiamo a garantire per la nostra città. Gli amici della Misinto Bierfest, siamo sicuri, ci sosterranno con il tradizionale entusiasmo che la festa suscita in tutti i partecipanti”.

