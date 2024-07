Città

SARONNO – La voglia di stupire con uno spettacolo unico ed una ricca proposta con un’attenzione alla sicurezza. Sono questi gli obiettivi che hanno guidato l’Amministrazione, in collaborazione con il Distretto urbano del commercio e Confcommercio Ascom Saronno, nell’organizzazione della Notte bianca di Saronno in programma sabato 13 luglio.

“Ancora una volta – ha spiegato il sindaco Augusto Airoldi alla conferenza stampa di presentazione degli eventi estivi – abbiamo pensato ad un evento unico ed emozionante. Come quella dell’anno scorso: dopo il successo del buskers night del 2023 puntiamo su una formula innovativa che punta sui 4 elementi ed una formulazione davvero mai vista”.

La novità di quest’edizione (dettata anche dall’impossibilità di utilizzare piazza Libertà per il cantiere in corso) sarà la divisione della città in 4 zone “far vivere – ha spiegato il vicesindaco Laura Succi – l’intero centro, creato aree diverse con animazioni, band e proposte artistiche”

Ogni zona avrà un’illuminazione ad hoc e anche una diversa proposta. Nella zona Aria, via San Cristoforo, ci saranno mongolfiere giganti, nella zona acqua meduse giganti e poseidoni, una macchina scenica con fiamme, diavoli e danzatori per l’area fuoco e una carrozza ottocentesca trainata da unicorni bianchi volanti per la zona Terra.

Annunciata anche la presenza di un mercatino hobbysti: “Abbiamo selezionato una varietà di hobbisti talentuosi che offriranno una vasta gamma di prodotti artigianali. Le vie del centro di Saronno si animeranno con bancarelle colorate, ricche di oggetti realizzati con passione e maestria. Ogni creazione rappresenta l’amore per l’artigianato e la creatività, e sarà una fantastica opportunità per scoprire tesori unici e sostenere gli artisti locali”. Presenti anche spettacoli musicali e dj set in tutto il centro.

Il costo tra Comune, sponsor e contribuiti sarà tra i 35 e i 40 mila euro.

NOTTE BIANCA SARONNO DIVIETI DI SOSTA E DI TRANSITO

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

Commenti