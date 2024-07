Cronaca

SARONNO / LIMBIATE / MOZZATE – Ieri a Saronno in via I maggio alle 18 scontro fra due autovetture; tre le persone che hanno avuto bisogno di assistenza medica ovvero un giovane di 13 anni, una donna di 39 anni ed un uomo di 53 anni. Sul posto una pattuglia dei carabinieri della Compagmia di Saronno e due ambulanze, della Croce rossa saronnese e della Croce viola. I fertii sono stati distribuiti fra gli ospedali di Saronno e Garbagnate Milanese ma non sono apparsi in condizioni preoccupanti.

A Limbiate ieri alle 19 intervento del’ambulanza in via Fratelli Cervi per un malore; al paziente è stata diagonisticata una intossicazione etilica ma non è apparso in condizioni preoccupanti.

A Mozzate ieri alle 23.55 intervento dell’ambulanza del Sos in piazza Cornaggia per soccorrere una persona alle prese con una intossicazione etilica, non si è rivelato necessario il trasporto in ospedale.

(foto archivio)

09072024