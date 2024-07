Città

SARONNO – Il quartiere Matteotti, da venerdì 5 a domenica 7 luglio, ha ospitato musica dal vivo e tantissimi cibi provenienti da tutto il mondo grazie alla manifestazione “Rockin Saronno” (qui la fotogallery). Nel corso della manifestazione, precisamente venerdì sera, è arrivato il commento della lista civica indipendente Obiettivo Saronno.

“Obiettivo Saronno – si legge nella nota – esprime la propria soddisfazione per la realizzazione di questo evento che ha visto il Matteotti invaso da persone che vogliono vivere il proprio quartiere. Questo anche a dimostrazione che Matteotti è spazio di vita e grande socialità e che sempre più deve essere il quartiere della rinascita. Ci auguriamo anche che questo evento faccia capire all’amministrazione che i sold out da 50 posti non sono certo l’obiettivo che una amministrazione di Saronno si deve dare per la cultura della sua città ma eventi belli e vivi come quello di stasera Viva Saronno, viva il Matteotti e viva la Saronno Viva”

(foto dell’evento)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

Commenti