SARONNO – Proseguono i preparativi per la Notte bianca di Saronno che sabato 13 luglio sarà organizzata in citta dall’Amministrazione in collaborazione con il Duc, distretto urbano del commercio e Confcommercio Ascom Saronno.

In particolare il comando di polizia locale ha predisposto un’ordinanza con divieti di sosta e di transito per la giornata di sabato “per garantire le condizioni di sicurezza necessari a garantire lo svolgimento della manifestazione”.

Dalle 12 di sabato 13 luglio alle 3 di domenica 14 luglio è vietata la circolazione in via Roma (tratto compreso tra via Manzoni e piazza Libertà), piazza Libertà, via Garibaldi, via Taverna,

via Caronni, corso Italia (tratto compreso tra via Carcano e piazza Libertà),vicolo Santa Marta,

piazza Avis, via Genova, via Pusterla, via Micca (tratto compreso tra via San Giuseppe e via Cavour), piazza De Gasperi, via Cavour, vicolo Pozzetto, vicolo Scuole, piazza Schuster,

via S. Cristoforo, vicolo Del Caldo, vicolo Del Lino, piazza La Malfa, piazza Riconoscenza, vicolo Castellaccio, via Portici, via Padre Monti, piazza Indipendenza, via G. Pasta, via Tommaseo (tratto compreso tra Via Monti e Via Gianetti) e via San Giacomo. In queste arterie sino alle 15 è consentito il transito ai residenti, agli autorizzati alla manifestazione per le operazioni di carico/scarico, agli operatori economici della Ztl, ai taxi, ai veicoli utilizzati da persone diversamente abili.

Divieto di sosta, dalle 12 di sabato 13 luglio alle 7 di domenica 14 luglio in via Roma (tratto compreso tra via Manzoni e Piazza Libertà), piazza Libertà, piazza Cadorna, via Garibaldi, via Taverna, corso Italia, piazza Avis, via Genova, via Pusterla, piazza De Gasperi, via Cavour, vicolo Pozzetto, piazza La Malfa, vicolo Scuole, piazza Schuster, vicolo Del Lino, vicolo Del Caldo, via San Cristoforo, via Portici, piazza Riconoscenza, via Padre Monti e piazza Indipendenza.

Divieto di sosta con rimozione forzata, dalle 15 di sabato 13 luglio alle 7 di domenica 14 luglio in via Verdi, piazza Aviatori d’italia; piazza Unità d’Italia, via Campi, via Vergani, via Legnani (tratto compreso tra via Vergani e via Pellico), via Silvio Pellico, via San Giuseppe (tratto compreso tra via V. Monti e via Carcano), via Caduti della Liberazione, piazza Cadorna, via Carcano, via Solferino e via Leopardi.

Divieto di transito dalle 16 di sabato 13 luglio alle 3 di domenica 14 luglio in via Caduti Della Liberazione, via Leopardi, via Antici, via Vittorio Veneto, via Mazzini, via Torino, via Verdi, via Sant’Antonio, via Vespucci, piazza Aviatori D’Italia, piazza Unità D’Italia, via Campi, via Vergani, via Legnani (tratto compreso tra via Vergani e via Pellico), via Silvio Pellico, piazza Cadorna, corso Italia (tratto compreso tra via Carcano e via Primo Maggio), via Carcano, via Molino, largo Martiri di Nassiriya, piazza San Francesco, viale Rimembranze, via Ramazzotti (tratto compreso tra via Pola e via Micca), via Micca, via Don Guanella (tratto compreso tra via Ramazzotti e via San Giuseppe), via San Giuseppe (tratto compreso tra via Volonterio e via Carcano), via Primo Maggio e via Legnanino eccetto bus extraurbani (tratto compreso tra via Ferrari e via Primo Maggio).

DIVERSAMENTE ABILI

In via Roma (tratto compreso tra via Manzoni e piazza Libertà) sarà consentito il transito e la

sosta dei veicoli in uso alle persone disabili in possesso di regolare pass.

PARCHEGGI GRATUITI SENZA LIMITI DI TEMPO

I veicoli utilizzati dai residenti muniti di pass tipo A-ARP-ANR-Disco-Pass temporanei potranno

sostare nelle aree esterne alla ztl, non soggette a divieto di sosta, nelle zone disciplinate in regime di disco orario e di sosta a pagamento senza essere soggetti a limitazioni di tempo né obblighi di pagamento. Nella giornata di sabato 13 luglio tutti i parcheggi inseriti nella ZPRU (Zona di Particolare Rilevanza Urbanistica) e in tutta la Città sono liberi senza riserve e senza limitazione oraria e non sono soggetti a pagamento. Dalle 12.30 di sabato 13 luglio i parcheggi a pagamento ubicati all’esterno dell’area della manifestazione, non sono soggetti a pagamento ad eccezione del parcheggio di Via Pola e del parcheggio multipiano ubicato in Via Milano.

TRASPORTO PUBBLICO

Sarà attiva la soppressione del capolinea degli autobus extraurbani di Piazza Cadorna/Cantore dalle 16 con nuovo capolinea per tutti gli extraurbani in Via Primo Maggio/Stazione bus mentre il trasporto urbano sarà sospeso dalle 16.I taxi potranno accedere alla stazione da viale Rimembranze/Cantore con uscita da via Cantore e da viale Rimembranze. In alternativa da via Ferrari/B. Luini con uscita da Via B. Luini/Legnanino.

