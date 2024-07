Città

SARONNO – Tra i preparativi per la notte bianca, in programma sabato 13 luglio, il sindaco Augusto Airoldi ha provveduto ad emettere un’ordinanza contingibile ed urgente per il divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine.

L’ordinanza spiega “considerato che tale manifestazione comporterà la presenza di numerose persone e che pertanto

potrebbero verificarsi comportamenti e situazioni di degrado

si ritiene opportuno adottare misure per la tutela dell’incolumità pubblica e dell’integrità fisica della popolazione, mediante la prevenzione del fenomeno dell’abuso di sostanze alcoliche e dell’utilizzo di contenitori in vetro e lattine quali mezzi contundenti atti ad offendere”.

Il divieto sarà in vigore dalle 14 di sabato 13 luglio alle 6 del mattino di domenica 14 luglio ed è valida in tutta l’area interessata dall’evento e specificatamente bar, ristoranti, distributori automatici, negozi di vicinato e venditori ambulanti regolarmente autorizzati, al fine di garantire il rispetto delle condizioni di vivibilità cittadina.

Per chi non rispetta il divieto sono previste sanzioni dai 500 ai 5 mila euro-

NOTTE BIANCA SARONNO DIVIETI DI SOSTA E DI TRANSITO

NOTTE BIANCA SARONNO A TEMA 4 ELEMENTI

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti