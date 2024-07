Groane

SOLARO – Sempre ricca e variegata l’offerta di centri estivi sul territorio comunale. La sindaca di Solaro Nilde Moretti e l’assessore allo sport Christian Caronno hanno visitato le attività in paese e incontrato le realtà che le promuovono per rafforzare l’appoggio del comune e ringraziarle per le attività.

Tra i centri estivi aperti dal termine delle lezioni scolastiche e dedicati ai bambini e ragazzi più grandi, ci sono l’oratorio estivo della parrocchia Santi Quirico e Giulitta, l’iniziativa dell’associazione Olidance al Villaggio Brollo, il city campus dell’Universal Solaro al centro sportivo di corso Berlinguer ed il centro estivo organizzato in forma diretta con Solaro Multiservizi negli spazi della scuola materna di via Cinque Giornate.

Le iniziative proseguiranno poi a fine agosto, prima dell’apertura delle scuole, con il campus di fine estate ospitato dalla sede dell’ex polveriera del Parco delle Groane in collaborazione con la cooperativa Spazio Giovani (per tutte le informazioni sulle iscrizioni è possibile visitare il sito del comune di Solaro).

La sindaca di Solaro Nilde Moretti: “Nelle nostre visite abbiamo incontrato tanti giovanissimi felici e contenti di partecipare e tantissime persone che li accoglievano con altrettanto entusiasmo per tutte le attività giornaliere. Siamo orgogliosi di poter avere a Solaro un così notevole impegno nei confronti ed in favore delle famiglie. Questo ci permette di rispondere ad un’esigenza diretta, soprattutto quella dei genitori lavoratori. Abbiamo visitato realtà diverse ma tutte con un comune denominatore: lo spirito di servizio e accoglienza. È molto importante per noi avere queste iniziative sul territorio e ci teniamo a ringraziare tutti gli organizzatori e gli operatori“.

(foto dell’evento)

