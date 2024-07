Città

SARONNO – Come i più fedeli lettori de ilSaronno sanno ogni anno la nostra testata realizzata una penna con una grafica in edizione limitata per festeggiare il nostro compleanno. Ci piace condividere le penne con i nostri lettori in maniera divertente e originale. Ad esempio nel 2021 abbiamo realizzato una caccia al tesoro per condividere con i nostri lettori.

Quest’anno abbiamo pensato di regalare le prime 100 penne dell’edizione “11” con un pattern che accanto al nostro amatissimo azzurro mette anche un tocco di giallo ai nostri lettori alla notte bianca.

Come ogni anno ilSaronno racconterà la notte più lunga della città degli amaretti con una lunga diretta che vedrà per le strade dell’evento diversi collaboratori a partire dalla direttrice Sara Giudici. Basterà fermarla e dirle che siete lettori de ilSaronno per ottenere una delle penne in palio (come nelle migliori tradizioni fino ad esaurimento scorte).

Come trovarla in mezzo alla marea di gente della notte bianca? Diciamo che basterà cercare l’azzurro ilSaronno.

