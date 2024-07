Sport

SARONNO – Insolito copione per la gara di domenica scorsa del Baseball Saronno: il derby con i Malnate Vikings era previsto in trasferta ma – per le pessime previsioni meteo ed i maltempo che si era abbattuto nelle ore prevedenti sull’alto Varesotto – è arrivata la decisione di giocare al campo saronnese di via Ungaretti. Una partita disputata davanti ad un pubblico numeroso e non sono certo mancate le emozioni. E’ finita 16-11 per Saronno che si è dunque confermato al primo posto della classifica.

Prossimo appuntamenti

Prossimo appuntamento domenica 14 luglio con Saronno-Legnano, la sfida al vertice della graduatoria. Incontro previsto al campo di via Ungaretti a Saronno, dalle 15.

Classifica

Saronno 889 (8 vittorie, 1 sconfitta), Kemind Legnano 875 (7-1), Bovisio Buffaloes 625, Vercelli 500, Athletics Novara 333, Bergamo Walls e Malnate Vikings 125.

10072024