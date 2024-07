Calcio

SARONNO – L’Fbc Saronno si prepara per il prossimo campionato di Eccellenza con una squadra rinnovata e potenziata, pronta a competere per le posizioni di vertice. Il direttore generale Marco Proserpio (foto) sta costruendo una formazione che, sulla carta, appare ancora più forte rispetto alla scorsa stagione, affidando la guida tecnica al nuovo allenatore Marco Varaldi, proveniente dalla Base 96.

Un Attacco Potente

La scorsa stagione ha visto l’Fbc Saronno soffrire di una certa sterilità offensiva, problema che il club ha deciso di affrontare con decisione. Confermato l’attaccante Simone Pontiggia, classe 1993, autore di 20 reti nell’ultima annata, la squadra ha aggiunto due esperti goleador: Riccardo Vaglio, classe 1993, ex Oltrepò (11 reti nell’ultimo campionato), e Giacomo Mammetti, classe 1988, ex Vergiatese.

Rinforzi in tutti i reparti

Non solo l’attacco, ma anche gli altri reparti della squadra sono stati rinforzati. In difesa arriva Fabio Fasoli, classe 1999, centrale proveniente da Vogherese e Trevigliese, mentre tra i pali ci sarà Roberto Barlocco, classe 1999, ex Gavirate. Dal Magenta giungono due nuovi elementi: il mediano Jordan Pedrocchi, classe 1991, e il terzino Federico Ortolani, classe 1997.

Conferme e addii

Tra le prime conferme spiccano il centrocampista Nicola Proserpio, classe 1997, e i giovani Andrea Pecis (difensore 2004), Alberto Pecis (centrocampista 2005) e Luca Ferrari (centrocampista 2005). Il direttore Proserpio è al lavoro per valutare ulteriori rinnovi contrattuali.

Sul fronte degli addii, l’attaccante Aniello Russo si è trasferito alla Sestese, Stefano Baldan è vicino alla Solbiatese, Samuele Ruggeri alla Trevigliese, Manuel Di Noto al Mariano e Lino D’Onofrio è seguito con interesse dalla Sestese.

Nuovo accordo con il Comune

Un’importante novità riguarda l’accordo con il Comune, che permetterà all’Fbc Saronno di giocare l’intera prossima stagione allo stadio comunale “Colombo Gianetti” di via Biffi. Nonostante le iniziali preoccupazioni di compatibilità con il rugby saronnese, il club di rugby utilizzerà un altro spazio, garantendo così la permanenza del Fbc Saronno al Colombo Gianetti. Sono già iniziati i lavori di installazione delle nuove torri faro allo stadio.

Raduno pre-stagionale

La data del raduno pre-stagionale è stata fissata per martedì 6 agosto, alle 9.30, presso il campo del centro sportivo di via Don Capiaghi 16 a Bregnano. I tifosi e gli appassionati sono attesi per sostenere la squadra in questa nuova entusiasmante stagione.

10072024