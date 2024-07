Calcio

BUSTO ARSIZIO- Niente più CMC Uboldese, ma rimarrà solo Aurora. A Busto Arsizio è stata presentata la nuova squadra, colma di novità dalla panchina alla rosa.

“Partiamo per salvarci nelle prime dieci giornate del campionato”, dichiarano i dirigenti della nuova società, con la speranza di riuscire a superare le aspettative iniziali. Tanti volti nuovi, partendo proprio dal già annunciato allenatore, con il ritorno in panchina di mister Alberto Maestroni. In seguito, molte conferme dalla vecchia rosa dell’Aurora Cmc Uboldese tra cui: Mattia Bartucci e Andrea Besati, oltre all’esperienza di Maurizio Fiore, i fratelli Lelli e Riccardo Niesi.

In entrata arrivano il portiere Francesco Russo, il difensore Nicolò Dedionigi, il centrocampista Ousman Yessoufou, gli attaccanti Federico Bianchi e Michel Sarr. In aggiunta, il colpo da novanta, dopo una stagione con la maglia del Vighizzolo, arriva Davide Nocciola.

(foto presa dal sito specialistico paolozerbi.com)

