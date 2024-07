Groane

CESANO MADERNO – Riceviamo e pubblichiamo le dichiarazioni del sindaco di Cesano Maderno, Gianpiero Bocca, coordinatore dei sindaci della Tratta B2 di Pedemontana, sul piano di bonifica dalla diossina presentato da autostrada Pedemontana lombarda.

“Ho partecipato oggi all’incontro di presentazione del piano di bonifica dalla diossina da parte di Pedemontana. Come già in altre occasioni, intendo garantire che mai mancherà la nostra attenzione come Sindaci sulle attività di vigilanza delle operazioni di bonifica, affinché siano gestite nella più rigorosa osservanza delle norme, attraverso la supervisione di organismi terzi a cui competono puntuali attività di verifica e controllo. L’incontro di oggi segue quello svoltosi il 5 marzo nella sede Arpa di Milano tra alcune associazioni ambientaliste, alcuni Sindaci della tratta B2 e i vertici di Pedemontana, a cui è stata richiesta la costituzione di un tavolo permanente con la funzione di Osservatorio sui temi ambientali correlati alla realizzazione dell’autostrada Pedemontana, con articolare riferimento alle bonifiche sui terreni contaminati dalla diossina.

Le aree in questione, come tutti ricordano, furono colpite dal disastro dell’Icmesa del 1976, di cui proprio domani, 10 luglio, ricorre l’anniversario, e che rimarrà per sempre un monito affinché sia posta la massima attenzione ai temi della sicurezza e dell’ambiente e tutela della salute nel nostro territorio. Siamo prossimi agli interventi di bonifica, i primi cantieri partiranno, così come ci è stato appena comunicato, a fine luglio. Il lavoro svolto finora è sempre stato caratterizzato dall’obiettivo di favorire un percorso di trasparenza e di comunicazione verso i cittadini e le associazioni affinché tutti possano conoscere quelle che saranno le attività previste. Come Sindaci abbiamo promosso con convinzione l’istituzione di questo Osservatorio, richiesto dalle molte associazioni ambientaliste del territorio, con l’obiettivo di consentire la massima trasparenza sulle attività di bonifica che verranno realizzate e che saranno verificate e certificate dagli organismi deputati al controllo quali sono Arpa e Ats. I passaggi programmati previsti dalle

attività ora di bonifica e poi di realizzazione dell’infrastruttura autostradale, sono stati e saranno sempre attenzionati da noi Sindaci.

La tutela dei cittadini è un punto inderogabile, un obiettivo da garantire attraverso la massima trasparenza come nel caso della costituzione dell’Osservatorio, anche attraverso incontri con i cittadini e le associazioni per ascoltarli e informarli costantemente”.