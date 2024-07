iltra2

VENEGONO INFERIORE – Raggiungere comodamente ed in sicurezza, anche in bici o a piedi, il vicino ospedale di Tradate da Venegono Inferiore: è stato in questi giorni aperto il cantiere per la realizzazione della pista ciclopedonale.

“L’impegno di questi anni ha portato finalmente all’inizio dei lavori per la nuova ciclopedonale tra Venegono e l’ospedale di Tradate. Grazie alla collaborazione tra le amministrazioni comunali e la provincia di Varese, si realizza un’opera importantissima per la viabilità e sicurezza dei cittadini” sottolineano dalla lista civica di maggioranza, Venegono che vorrei, del sindaco Mattia Premazzi.

(foto: l’area interessata dal cantiere per la realizzazione della nuova pista ciclopedonale di collegamento fra Venegono Inferiore e la zona ospedaliera di Tradate)

10072024