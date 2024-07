news

Nelle ultime settimane è stato confermato un cambiamento piuttosto radicale per quanto concerne la normativa italiana legata all’iGaming e all’assegnazione delle licenze di gioco a distanza. Il Consiglio dei ministri italiano, infatti, ha approvato un decreto legislativo il cui documento è piuttosto complicato da leggere e da interpretare, ma che può essere riassunto in pochi punti come faremo noi nelle prossime righe. I principali operatori del gioco italiani, confrontati ed elencati da siti di comparazione iGaming come casinoitaliani.it, seguono in maniera scrupolosa e attenta gli sviluppi della vicenda. Andiamo allora a scoprire insieme quali sono i punti cruciali che hanno a che vedere con il nuovo decreto legislativo relativo ai temi legati all’iGaming.



I punti cruciali del nuovo decreto legislativo sui temi legati all’iGaming



Tra i punti essenziali del decreto, innanzitutto, rientra il fatto che è prevista l’assegnazione di 50 nuove licenze di gioco online, le quali dovranno essere per forza di cose assegnate, su volontà piuttosto stringente del legislatore, entro il 31 dicembre del 2024. Oltre a questo, cambia anche il prezzo di tutte le licenze novennali, che raggiungeranno un costo pari ai 7 milioni di euro, ai quali dovrà essere aggiunto anche un canone da pagare annualmente che equivale al 3% dei ricavi lordi di gioco (GGR) al netto delle tasse sul gioco.

Non è di certo finita qui, perché gli operatori dovranno anche contribuire a sviluppare le campagne di gioco responsabile, per le quali verseranno un importo pari allo 0,2 del proprio GGR al netto delle tasse sul gioco. Oltre a requisiti sempre più severi per ottenere i criteri di idoneità e a penali via via sempre più stringenti, i gruppi di società, secondo quanto riportato per l’appunto dal nuovo decreto legislativo, non potranno avere più di 5 licenze.

Inoltre, gli operatori saranno anche obbligati a possedere un solo sito web, con tanto di dominio di primo livello italiano. Ci sarà anche l’obbligo di riportare il proprio logo sul sito. Tra gli altri punti troviamo l’introduzione di norme sempre più severe per le attività svolte da siti di gioco non autorizzati, che si aggiungono già ad attività illecite di sale fisiche, e il fatto che tutti i negozi fisici i quali vendono carte ricaricabili per trasferire i fondi sul proprio conto gioco dovranno essere inseriti all’interno di un apposito registro.



Come viene gestito il decreto dignità



Un altro tema molto interessante legato al gioco è senza ombra di dubbio quello relativo al decreto dignità. In questo senso, infatti, la Serie A sta cercando di esercitare delle forti pressioni sul Governo per fare in modo che quest’ultimo modifichi i termini che hanno a che vedere con il divieto di pubblicità di gioco con vincita in denaro, in modo tale da consentire alle varie società calcistiche di sponsorizzare liberamente operatori di gambling e betting in Italia. Questo divieto, a tal proposito, è stato un problema reale e concreto per le società di calcio, che prima dell’avvento del decreto dignità generavano circa 100 milioni di euro all’anno, poi improvvisamente persi. Quello che attualmente chiede la Serie A al Governo è di sospendere perlomeno temporaneamente il divieto, per due o tre stagioni, in modo tale da consentire agli operatori di gambling e delle scommesse di diventare sponsor di maglia e di presentare i loro loghi al di sopra dei pannelli pubblicitari che vengono posti ai margini del terreno di gioco.

Quello che è da sottolineare è il fatto che una riduzione della portata del divieto di pubblicità di gambling potrebbe fare l’interesse di più parti contemporaneamente, tanto che consentirebbe di sottoscrivere dei semplici accordi di sponsorizzazione, i quali fungerebbero da comunicazioni di marketing decisamente soft. Inoltre, considerando la riforma che ha visto come protagonisti i termini della nuova gara d’appalto per le concessioni italiane, una riduzione del divieto di pubblicità sarebbe anche una giustificazione per le tariffe decisamente più elevate richieste agli operatori di gambling e di betting online.