Il team del gioco P2E eTukTuk ha annunciato sui social il burning di 400.000.000 token TUK, ovvero il 20% della fornitura totale.

Il token TUK è entrato nella fase finale verificabile direttamente sul sito ufficiale del progetto

Secondo le ultime notizie, il token TUK verrà lanciato 24 ore dopo la fine della presale, con il listing previsto sul DEX Uniswap alle ore 11 del 16 luglio.

Prima del lancio, il team annuncerà altri burning dei TUK sui social media. Inoltre, ci sono trattative con un CEX per un listing del token intorno al 23 luglio, ma al momento non è stato confermato nulla in merito, né si conosce il nome dell’exchange.

La presale di eTukTuk ha raccolto più di 3,5 milioni di dollari, con il token TUK venduto al valore attuale di 0,0345 dollari. I trader interessati possono comprare il token con BNB, USDT o carta di credito e fare subito staking per ottenere ricompense passive nell’arco di 3 anni, in base alla partecipazione individuale allo staking pool e all’APY, attualmente all’80%.

Cos’è eTukTuk

eTukTuk è un progetto nato con l’obiettivo di creare un sistema di trasporti sostenibile in Sri Lanka e aiutare il paese nell’obiettivo ambizioso di sostituire i tuk tuk a carburante con quelli elettrici.

Per farlo, eTukTuk vuole allestire una rete di tuktuk potenziati dall’intelligenza artificiale, di stazioni di ricarica e di officine nelle città più grandi dello Sri Lanka.

Per raccogliere i fondi necessari per il progetto, eTukTuk ha creato un gioco P2E, dove i giocatori potranno pilotare un tuk tuk elettrico e sfrecciare in scenari aperti. Il gioco, intitolato Crazy eTukTuk Taxi è disponibile gratuitamente per dispositivi Android e iOS.

Come si evince dal nome, il titolo trae ispirazione da Crazy Taxi, una serie di culto sviluppata da SEGA per la console Dreamcast a partire dal 1999.

Crazy eTukTuk Taxi è ambientato nelle città dello Sri Lanka, dove i giocatori devono guidare il proprio tuk tuk elettrico per raccogliere e portare a destinazione il maggior numero possibile di passeggeri prima che la carica del veicolo si esaurisca.

La mappa di gioco è ricca di ostacoli e veicoli, ma i giocatori potranno muoversi liberamente tra stradine e scorciatoie per migliorare il proprio punteggio e ottenere ricompense più elevate.

Durante il percorso, si potranno raccogliere diversi potenziamenti, come ricariche per il tuk tuk che permetteranno di continuare la partita.

Il gameplay di eTukTuk è semplice e avvincente: dopo aver portato un passeggero a destinazione, i giocatori devono subito cercarne un altro.

Più velocemente si raggiungerà il luogo richiesto dai passeggeri e più alto sarà il punteggio. La grafica del titolo, sebbene sia abbastanza semplice, si rivela comunque piacevole, grazie a una buona fluidità di gioco e a colori vibranti.

L’azione frenetica distingue eTukTuk da altri titoli P2E, spesso basati su giochi a turni che non valorizzano le abilità dei giocatori. In eTukTuk, il gameplay è al centro dell’esperienza, proprio come i vecchi giochi delle sale giochi o per le prime console di gioco.

Il sistema P2E (Play To Earn) permetterà ai giocatori di guadagnare token TUK da utilizzare per sbloccare nuovi potenziamenti per il veicolo e nuove città.

Inoltre, il token TUK consentirà ai giocatori di partecipare alle attività della community, influenzando così gli sviluppi futuri del gioco.

Il team di eTukTuk ha l’intenzione di aggiornare costantemente il titolo con nuove meccaniche, migliorando l’esperienza di gioco e mantenendo alto l’interesse degli utenti.

