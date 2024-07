Eventi

GERENZANO – Nuova serata organizzata dall’assessorato alla Cultura di Gerenzano, in collaborazione con l’associazione Did, distretto del commercio Antiche Brughiere, confcommercio Ascom Saronno e il corpo musicale Santa Cecilia di Gerenzano. L’appuntamento è previsto per sabato 20 luglio in piazza De Gasperi, dove

L’evento si aprirà alle 19.30 con l’immancabile servizio gastronomico a cura del corpo musicale Santa Cecilia. Alle 20, invece, si terrà la sfilata di moda di Filomania, che da anni si impegna a Gerenzano per portare sulla passerella ragazze comuni con abiti disegnati e confezionati dalla boutique gerenzanese. Alle 21.30 sale sul palco della piazza la tribute band dei Nomadi con il concerto dei “Ma noi no”.

(foto archivio: un precedente concerto in piazza De Gasperi a Gerenzano)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti