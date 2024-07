Politica

GERENZANO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del centrodestra di Gerenzano relativo alla guardia giurata di servizio alla piattaforma ecologica.

Durante l’ultimo consiglio comunale è emersa una rivelazione sconcertante riguardante la gestione della sicurezza della piattaforma ecologica cittadina. Un’accurata revisione del contratto in essere con il gestore affidatario ha chiarito che la responsabilità della guardia giurata e della sicurezza della piattaforma stessa spetta al gestore e non al Comune (e di riflesso quindi ai cittadini attraverso la tassazione), contrariamente a quanto sostenuto finora dalla maggioranza.

Secondo quanto dichiarato dalla maggioranza, la gestione della questione è stata rimandata per anni al fine di evitare un incremento della tassazione sui cittadini. Tuttavia, questa giustificazione si è rivelata priva di fondamento. La reale problematica risiede in una grave superficialità nella comprensione del contratto stipulato con l’ente gestore, un errore che ha privato i cittadini gerenzanesi di un diritto e di un servizio contrattualmente dovuti, con l’aggravante di un danno economico, poiché i cittadini hanno pagato per un

servizio che non è stato effettivamente fornito. Questa vicenda solleva preoccupanti interrogativi sulla competenza dell’amministrazione comunale.

Se l’amministrazione non è in grado di comprendere i contratti che essa stessa stipula, quali altre mancanze sono in essere e quante potrebbero emergere in futuro? La fiducia della comunità nei confronti dei propri rappresentanti è messa seriamente in discussione. L’errore ha, inoltre, generato inutili discussioni e tensioni fra la cittadinanza, creando un clima di sfiducia e insicurezza. I cittadini hanno diritto ad un’amministrazione competente, capace di gestire correttamente le risorse pubbliche e di garantire la sicurezza ed il benessere della comunità. Alla luce di quanto emerso, è lecito domandarsi se l’attuale amministrazione sia effettivamente in grado di gestire gli affari pubblici.

Sarebbe forse opportuno considerare le dimissioni di coloro che hanno dimostrato tale livello di incompetenza considerato che anche al loro interno un consigliere di maggioranza ed il vicesindaco hanno smentito la versione dell’assessore Pierangelo Borghi. I cittadini di Gerenzano meritano risposte chiare e un cambiamento nell’approccio amministrativo. In attesa di ulteriori sviluppi e spiegazioni, la comunità resta in attesa di azioni concrete per correggere gli errori del passato e ripristinare la fiducia nella capacità di gestione della maggioranza. Le dimissioni potrebbero rappresentare un primo passo verso una maggiore responsabilità e trasparenza nella gestione pubblica.