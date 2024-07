Cronaca

SARONNO – Mattina movimentata, quella odierna, nel centro storico cittadino quando una donna ha dato in escandescenze in un bar di piazza Portici: era le 10.30, sarebbe entrata per chiedere le elemosine ed ha iniziato a prendere “a schiaffi” la vetrata dell’attività commerciale, e quando le titolari hanno cercato di farla uscire ha mandato in mille pezzi un cestino.

Poi, in strada, ha continuato a gridare bisticciando con un cliente. Sono intervenuti alcuni passanti e quindi due pattuglie dei carabinieri: i militari dell’Arma l’hanno presa in consegna, identificata ed avviato accertamenti; ora rischia una denuncia a piede libero per il reato di danneggiamenti e la sua posizione è al vaglio.

(foto: un precedente intervento delle forze dell’ordine in piazza Portici nel centro storico di Saronno)

10072024