ilSaronnese

ORIGGIO – Il Ristorante Olio è stato inserito nella selezione dei ristoranti segnalati dalla Guida Michelin Italia 2024.

Sono 15 i locali aggiunti questo mese dalla prestigiosa guida e tra questi anche Olio ristorante sulla statale Varesina Sp233. Le new entry sono presenti sia sul sito web della Guida Michelin Italia sia sull’app e sono evidenziate con la scritta “Novità”.

Efficace la descrizione del ristorante di Origgio dove ottiene un plauso la location: “All’interno di The Box, uno spazio polifunzionale con auto d’epoca e opere d’arte contemporanea circondato da un giardino con splendidi ulivi, è qui che troverete il ristorante oltre che un bistrot per pranzi più veloci dal martedì al venerdì”. Seguono apprezzamenti per “l’ottima cucina di mare con piatti gustosi e di sostanza sorretti da una rimarchevole materia prima”. Conclude la segnalazione una nota per i dolci “da non perdere”

“Siamo orgogliosi di far parte della selezione della Guida Michelin Italia 2024 – commentano dal ristorante – per noi, un risultato straordinario e un riconoscimento del nostro impegno e passione per l’alta cucina. Congratulazioni al nostro chef Andrea Marinelli e a tutto il team. Un enorme grazie ai nostri clienti per il continuo supporto e per aver condiviso con noi questo viaggio culinario. Senza di voi, tutto questo non sarebbe stato possibile”

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti