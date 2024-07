Lazzate

LAZZATE – Una panchina griffata e che richiama il mondo delle corse: l’ha regalata ai cittadini il locale Moto club.

Si tratta della la seconda panchina realizzata da “I ragazzi del seme Sfa” per gli amici del Moto club Lazzate. Dopo quella per Ardor Lazzate 1973 , questa sarà posizionata vicino alla sede del Moto Club – che fa base in via Trento e Trieste – nei pressi delle scuole elementari. “Questo progetto inclusivo vede i ragazzi protagonisti esprimersi con creatività e fantasia. Il nostro grazie all’Amministrazione comunale che sostiene il progetto ed agli amici del Moto Club! E presto arriverà anche una nuova panca” dicono da I ragazzi del seme.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto: la panchina griffata Moto club e gli autori della personalizzazione)

10072024