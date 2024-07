news

Il mese di luglio non è iniziato nel migliore dei modi e già dai primi giorni si intuiva che ci sarebbero state correzioni di prezzo importanti. Bitcoin è stato protagonista di un calo a due cifre in una settimana, piombando a una soglia critica molto vicina ai 52.000$. Ciò ha creato un sentimento bearish per l’intero settore, trascinando le criptovalute verso il basso.

Un momento decisamente difficile che però non sembra toccare alcuni progetti in fase di prevendita. Soprattutto se guardiamo al mondo delle meme coin, dove il potenziale 100x è dietro l’angolo. Ecco quindi tre dei progetti che stanno capitalizzando l’interesse, anche degli investitori più cauti.

Base Dawgz: inter-operatività tra blockchain

La possibilità di operare su diverse blockchain è molto importante per un token e infatti Base Dawgz ha fatto di questo concetto il punto cardine della sua operazione. Scegliendo attentamente una mascotte facilmente riconoscibile, come il cane Shiba Inu, lo ha dotato di una tuta da base jumper e lo ha lanciato in fase di prevendita. Gli sviluppatori hanno grandi piani per questa meme coin, poiché $DAWGZ sarà disponibile su Base e potrà operare su Ethereum, Avalanche e Solana, ampliando di fatto il pubblico.

Dawgz è nella sua fase ICO e ha raccolto allo stato attuale 2,4 milioni di dollari. Secondo il White Paper del progetto, il prezzo del token aumenta del 5% ogni 7 giorni e al momento il costo è di 0,00581$ per token. Ancora decisamente basso e in grado di permettere dei ritorni potenziali fino a quando non verrà quotato sugli exchange. Momento in cui il prezzo di Base Dawgz potrebbe esplodere grazie all’alta domanda e la disponibilità su svariate blockchain. Un progetto da tenere d’occhio e a cui partecipare attivamente grazie anche alle ricompense pensate per i trader che interagiscono tramite social media.

PlayDoge, potenziale meme coin 100x

La meme coin $PLAY, del progetto PlayDoge, usa come testimonial il popolare Doge. In questo caso, però, il cagnolino è trasformato in un videogioco ispirato al Tamagotchi. Grazie a una grafica in pixel art a 8-bit, tutti gli appassionati di giochi classici possono godere di un sistema interattivo soddisfacente. Prendendosi cura del proprio Doge virtuale, è possibile utilizzare e guadagnare token $PLAY. Senza dubbio un sistema di gioco intrigante che va ben oltre il semplice concetto di “clicker” che finora ha popolato il segmento Play-to-Earn.

Gli investitori hanno fin da subito riconosciuto le alte potenzialità di PlayDoge e infatti ha già ottenuto oltre 5,4 milioni di dollari in finanziamenti. Al termine della presale, il token verrà listato sugli exchange, momento in cui il prezzo potrebbe letteralmente esplodere, garantendo ritorni che secondo le stime più positive potrebbero essere 100x. Anche quelle più conservative, però, parlano di guadagni potenziali con questa meme coin dalle solide basi.

Shiba Shootout, il P2E del Far West

La terza meme coin che potrebbe rivelarsi una sorpresa è $SHIBASHOOT, anche questa in fase di prevendita e che ha già raccolto 570.000 dollari in pochissimi giorni dal lancio del progetto. Anche Shiba Shootout rientra come PlayDoge tra le meme coin Play-to-Earn e presenta un universo di gioco davvero unico: il Far West. Il protagonista dell’avventura è lo sceriffo Shiba, che chiama a raccolta tutti i trader nella cittadina di Shiba Gulch.

Lo scopo del gioco è quello di far crescere il luogo, popolando la frontiera digitale e partecipando alle attività della community. Trattandosi di un P2E nelle sue battute iniziali, è quello con un potenziale tecnicamente più alto dal momento che il prezzo del token è ancora molto basso. Si possono acquistare SHIBASHOOT al prezzo di 0,0195$ l’uno tramite ETH, BNB, USDT o carta di credito. Inoltre, grazie a un rendimento annuo di staking ancora elevato, pari al 1883%, anche gli investitori che puntano a canalizzare i propri token in questa attività possono ottenere vantaggi notevoli.