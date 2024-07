Ecco il testo integrale

E’ trascorso solo un giorno da un evento che ha dato un durissimo colpo al morale e alle casse dell’Associazione GAMe20. In momenti come questo, la fiducia nel prossimo un po’ vacilla. E’ inevitabile. Ti domandi perchè impegnarsi tanto per dare vita ad una festa se poi in un attimo, dei delinquenti compromettono tutto.

Poi però le ore passano, le emozioni sedimentano e cerchi gli stimoli da un’altra parte per andare avanti.

Ti ricordi allora che la Misinto Bierfest è divertimento e spensieratezza per tutti. Una festa che, sia nella versione serale che in quella di domenica 14 luglio a pranzo, la cosa più importante che fa è mettere al centro le persone. Da ormai qualche anno, alla domenica ospitiamo le ragazze e i ragazzi che convivono con una disabilità. Ospitiamo le loro famiglie e tante associazioni che di loro si occupano.

Una giornata speciale che parte con la S. Messa delle 10.30 celebrata sotto il tendone e prosegue con il pranzo servito da noi volontari di GAMe20.

Un momento a cui tutti siete invitati. Misintesi e non ovviamente. Un segnale di solidarietà oltremodo importante che soprattutto ora assume un significato particolare.

La vostra presenza servirà a fare del bene alle associazioni che si occupano di queste persone speciali e contribuirà a tenere alto il morale dei ragazzi di GAMe20 dandoci speranza che possiamo ancora risollevarci.

Noi ci crediamo.

Ricordo che le prenotazioni si ricevono mandando un messaggio whatsapp al numero 3880773253