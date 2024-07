Eventi

UBOLDO – Il centro sportivo Rugbiolandia in via Manzoni 251 a Uboldo ospita un evento prezioso organizzato nel circuito Pensiero Libero, ideato dalla Aps Libero Laboratorio e curato dal produttore Alessandro Acito, presidente della Polisportiva Rugbio. Moni Ovadia a Uboldo propone “Carta bianca”, un recital/monologo che intrattiene il pubblico con riflessioni, letture e storielle ispirate al suo vastissimo repertorio. L’appuntamento è fissato per venerdì 19 luglio alle 18.30.

Arriva infatti, Moni Ovadia, attore, autore e scrittore è uno dei più prestigiosi e popolari uomini di cultura della scena italiana. Moni Ovadia a Uboldo incontra la mostra del fotografo palestinese Zaanoun Mohamed, testimone diretto del genocidio in atto a Gaza e già al centro degli eventi di Pensiero Libero.

Il teatro di Moni Ovadia ha contribuito a far conoscere la cultura Yiddish attraverso una lettura contemporanea, unica nel suo genere in Italia ed in Europa. Ma Moni Ovadia è soprattutto noto per il suo costante impegno politico e civile a sostegno dei diritti e della pace, che lo ha portato oggi da ebreo a schierarsi apertamente contro lo sterminio del governo di Israele contro il popolo palestinese.

La quota di partecipazione di 15 euro: è possibile prenotare il proprio posto sul sito.

Versando la quota di 15 euro sarà possibile tesserarsi come socio della associazione di promozione sociale Libero Laboratorio. Le quote di tesseramento relative allo spettacolo di Moni Ovadia saranno destinate al fondo sociale della polisportiva Rugbio che dal 2014 inserisce nel mondo dello sport minori che provengono da situazione di disagio socio economico e investe nella costruzione di percorsi di cittadinanza e formazione usando le attività sportive come veicolo di aggregazione.

Dopo l’acquisto, sarà possibile visionare il file da compilare per iscriverti formalmente come socio e dovrai inviarlo entro il 17 luglio alle 24 a [email protected].

(foto archivio: Moni Ovadia in visita a Saronno)

