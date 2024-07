Città

SARONNO – E’ stato trovato in difficoltà e solo in via Padre Monti ma il tempestivo intervento di alcuni passanti e di Enpa Saronno ha salvato un pipistrello di pochi giorni di vita.

Il piccolo pipistrello decisamente provato, forse caduto a causa del maltempo, è stato recuperato nel fine settimana da alcuni saronnesi. I suoi salvatori, capendo che aveva bisogno di cure specifiche, hanno subito contattato Enpa che ha preso in carico il piccolissimo ferito.

Il primo problema era quello di riuscire ad allattarlo ma fortunatamente una volontaria Enpa aveva una formazione specifica. Il pipistrello che ha dato segni di miglioramento dopo le prime cure è stato allattato e vegliato per tutti il fine settimana.

Lunedì è stato portato al Cras di Vanzago dove il personale si prenderà cura di lui finchè non potrà essere rimesso in libertà. Un salvataggio provvidenziale quello di Enpa che ha concordato con la struttura di Vanzago un momento di formazione sulla cura di pipistrelli in modo che, in caso di ulteriori recuperi, possa occuparsi di eventuali pipistrelli in difficoltà più volontari.

Del resto ormai da tempo è chiaro come il pipistrello sia un animale essenziale per l’ecosistema. Basti ricordare la sua funzione “anti-zanzare” e il progetto di ripopolamento realizzato una quindicina d’anni fa dall’Amministrazione comunale.

