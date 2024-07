Calcio

TRADATE – Appuntamento lunedì 22 luglio per la presentazione ufficiale di prima squadra e juniore del Tradate Abbiate, la nuova realtà calcistica nata dlla fusione di Fc Tradate e Nuova Abbiate e che parteciperà al campionato di 1′ categoria.

Tutti i tifosi e gli sportivi locali sono invitati: l’evento si tiene al centro sportivo di via Caravaggio a partire dalle 19. Una occasione, sottolineano i dirigenti del club, “per conoscere i futuri protagonisti della prossima stagione sportiva”. Alla quale i tradatesi si presentano al via senza nascendere ambizioni di alta classifica. Per la compagine dell’Abbiate Tradate ora l’intento è di non lasciare nulla a caso per vivere una stagione importante.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale Whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio: Nuova Abbiate in azione di gioco nello scorso campionato)

11072024