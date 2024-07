Calcio

GERENZANO – La filosofia del presidente Flavio Leardini e del direttore sportivo Guido Gorla è stata quella della “squadra che vince non si tocca” e così a tutti i giocatori già in rosa la scorsa stagione è stato chiesto di restare per partecipare al prossimo campionato di Prima categoria nel quale Gerenzanese calcio è neopromossa. E quasi tutti hanno detto di sì, al raduno che si è svolto nei giorni scorsi al centro sportivo di via Inglesina, agli ordini del nuovo allenatore Daniele Porro si sono poi aggiunti alcuni rinforzi, come l’esperto portiere Gambino, già visto anche al Saronno. Novità anche Maringoni, anche lui portiere, dal Rovellasca; il difensore Esopi dal Tradate ed il centroampista Marangoni dal Ceriano Laghetto.

La rosa 2024-2025

Giacomo Gambino (portiere 1987), Simone Maringoni (portiere 2003), Federico Gambino (difensore 2001), Cristian Esopi (difensore 2001), Edoardo Quagliello (difensore 2001), Giuseppe Viola (difensore 2001), Lorenzo Boer (difensore 2001), Andrea Franchi (difensore 1994), Luca Mighetti (difensore 1992), Gabriele Morandi (centrocampista 1990), Davide Boccaletti (centrocampista 1995), Simone Sgarzi (centrocampista 2005), Gianluca Saramin (centrocampista 1978), Mirko Dario (centrocampista 2003), Lorenzo Corbetta (centrocampista 1990), Andrea Gorgoglione (centrocampista 2003), Simone Geron (centrocampista 2003), Andrea Ghiroldi (attaccante 2005), Pietro Vergani (attaccante 2003), Mattia Geron (attaccante 1996), Bogdan Ciuciu (attaccante 1985).

Le interviste al raduno

11072024