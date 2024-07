Comasina

CESANO MADERNO – “Nuovamente attivo sulle strade di Cesano Maderno il Nucleo motociclisti della polizia locale, dotato di due motocicli Honda Transalp già in dotazione al comando e completamente revisionati e rimessi in condizione ottimale per la riattivazione del servizio di polizia locale”. A dare notizia della notizia sono stati in queste ore i responsabili dell’Amministrazione civica cesanese.

Spiegano dal Palazzo comunale: “ L’attività del Nucleo motociclisti incrementerà la velocità di intervento della polizia locale in situazioni critiche ed estenderà la capacità di pattugliamento anche a luoghi usualmente più difficili da raggiungere con pattuglie auto-montate. Verrà anche intensificata l’azione di contrasto alle violazioni alla circolazione stradale da “guida distratta”, come per l’uso improprio del telefono cellulare alla guida, ed il mancato uso delle cinture di sicurezza, anche e soprattutto in ambito di trasporto minori”.

(foto: due agenti del Nucleo motociclisti della polizia locale di Cesano Maderno torna sulle strade cittadine)

