CISLAGO – Domenica 14 luglio, alle 11, Cislago vedrà l’inaugurazione della nuova panchina comunale.

La “panchina europea” sarà collocata nel parco dell’Alpino di via Cristoforo Colombo. In occasione dell’inaugurazione sarà presente anche l’ideatrice del progetto panchina europea, Cristina Maranesi, che illustrerà ai presenti la sua opera.

“La speranza siamo noi quando non chiudiamo gli occhi davanti a chi ha bisogno, quando non alziamo muri ai nostri confini, quando combattiamo ogni forma di ingiustizia” con queste parole di David Sassoli (ex presidente del Parlamento Europeo), l’amministrazione ci ha tenuto a ricordare, sulla locandina dell’evento, lo spirito con cui è stato intrapreso il progetto.

La cittadinanza e tutte le associazioni sono invitate a prendere parte all’inaugurazione.

(foto d’archivio)

