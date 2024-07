Città

SARONNO – “L’estate saronnese è ormai in pieno fermento e, come preannunciato dall’Amministrazione comunale, è caratterizzata quest’anno da una varietà di proposte di diverso tipo e in varie zone della città, proprio per cercare di coinvolgere il maggior numero di cittadini. Ogni luogo prescelto si è dimostrato adatto ad eventi di diverso carattere che hanno richiamato un pubblico eterogeneo“.

Inizia così la nota di Saronno Civica, lista della maggioranza che interviene sul tema caldo degli eventi estivi.

Si è ormai conclusa la manifestazione “Rockin Saronno” presso il quartiere Matteotti con musica dal vivo e cibi provenienti da tutto il mondo: il successo è stato davvero grande ed è stata certamente l’occasione per verificare l’importanza per questo quartiere della riqualificata via Amendola, adatta ad ospitare un simile evento.

Chi ama musica più “soft” ha potuto assistere nel cortile di Casa Morandi al concerto del Coro da Camera Hebel Città di Saronno con il Quartetto D’Archi Milano Classica e alla rassegna di musica corale moderna e popolare Note D’Incanto. Anche questi eventi hanno avuto molto successo poiché si è raggiunto il massimo della capienza di questo luogo. Sempre a Casa Morandi il 20 luglio verrà proposta l’ottava edizione di “Storie in Cortile” che richiamerà gli appassionati di canzoni tradizionali delle Osterie di fuori porta: siamo certi che sarà un’altra occasione vedere il cortile pieno di pubblico. Infine per gli appassionati di cinema non mancherà una ricca programmazione con i titoli più importanti della stagione.

Nel giardino di villa Gianetti è stata programmata “Estate in villa” con musica, spettacoli e ristorazione per quattro sere alla settimana fino a settembre, per offrire con continuità uno spazio di svago e intrattenimento.

Fervono ora i preparativi per la Notte Bianca, che si svolgerà sabato 13 luglio, malgrado siano in corso i lavori di riqualificazione dello spazio principale della piazza Libertà. Il tanto atteso evento si svolgerà quindi in quattro distinte zone del centro città che saranno animate da spettacoli itineranti e performance artistiche ispirate ai quattro elementi naturali: in via San Cristoforo ci saranno mongolfiere giganti a ricordare l’elemento Aria, grandi meduse e poseidoni rappresenteranno l’elemento Acqua, nella zona associata al Fuoco ci saranno fiamme, diavoli e danzatori e infine una carrozza trainata da unicorni bianchi volanti simboleggerà l’elemento Terra.

Chi si troverà in città a ferragosto potrà godere di una delle famose “serate di Nomadelfia” con spettacoli di danze moderne e folkloristiche: sarà la Piazza dei Mercanti ad accogliere gli artisti e chi vorrà partecipare”

Una dettagliata descrizione a cui segue un primo bilancio con plauso all’Amministrazione: “Molte altre proposte per questa estate sono state programmate dall’Amministrazione, con l’obiettivo di soddisfare la molteplicità degli interessi dei saronnesi: tutti gli eventi svolti fino ad ora, di diversa tipologia, hanno raccolto consensi facendo riempire gli spazi, di diverse dimensioni, che li hanno accolti. Saronno Civica apprezza il grande sforzo fatto da questa Amministrazione per rigenerare spazi adatti ad accogliere eventi in modo sicuro, e siamo certi che il lavoro fatto restituirà ai cittadini sempre più occasioni di socializzazione e rivitalizzazione della nostra città”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti