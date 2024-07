Città

SARONNO – Grida e rompe in un bar del centro di Saronno: arrivano i carabinieri.

E’ stato trovato in difficoltà e solo in via Padre Monti ma il tempestivo intervento di alcuni passanti e di Enpa Saronno ha salvato un pipistrello di pochi giorni di vita. Il piccolo pipistrello decisamente provato, forse caduto a causa del maltempo, è stato recuperato nel fine settimana da alcuni saronnesi. I suoi salvatori, capendo che aveva bisogno di cure specifiche, hanno subito contattato Enpa che ha preso in carico il piccolissimo ferito.

L’Fbc Saronno si prepara per il prossimo campionato di Eccellenza con una squadra rinnovata e potenziata, pronta a competere per le posizioni di vertice. Il direttore generale Marco Proserpio sta costruendo una formazione che, sulla carta, appare ancora più forte rispetto alla scorsa stagione, affidando la guida tecnica al nuovo allenatore Marco Varaldi, proveniente dalla Base 96.

Il ristorante Olio è stato inserito nella selezione dei ristoranti segnalati dalla Guida Michelin Italia 2024. Sono 15 i locali aggiunti questo mese dalla prestigiosa guida e tra questi anche Olio ristorante sulla statale Varesina Sp233. Le new entry sono presenti sia sul sito web della Guida Michelin Italia sia sull’app e sono evidenziate con la scritta “Novità”.

