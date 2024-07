news

Volete sapere se, sin dall’infanzia, si può aspirare ad un ruolo futuro importante, non propriamente di tutti i giorni? E’ il caso di leggere il libro “Il coraggio di provarci” che ha scritto (edito Sperling & Kupfer) Cristina Scocchia, amministratore delegato di IllyCaffè e una poltrona nei Cda di EssilorLuxottica e Fincantieri, una 49enne sanremese di Coldiroli, una delle 100 donne leader più influenti al mondo, per far comprendere, in particolare ai giovani, che ogni sogno può tramutarsi in realtà grazie alla determinazione, alla volontà, al saperci credere. Lei, fin da fanciulla, diceva ai suoi familiari e alle sue amiche che avrebbe voluto diventare amministratore delegato e che ci sarebbe riuscita pur vivendo in un piccolo paese probabilmente in un periodo in cui gli schemi sociali ti portavano a non avere le spalle coperte. Un desiderio, un obiettivo non facile da raggiungere. Diventare amministratore delegato di una grande azienda non è proprio facile. Statisticamente potrebbe essere una possibilità su almeno dieci-ventimila se non di più ma con coraggio e volontà i risultati, spesso, arrivano. Laureata alla Bocconi in Economia Aziendale, un dottorato in Business Administration all’Università di Torino (ha lavorato durante gli studi) Cristina Scocchia è riuscita a 40 anni a ufficializzare il suo sogno, diventando, allora a.d. dell’Oréal Italia, successivamente di Kiko e dal gennaio 2022 di Illy Caffè. Un libro da leggere tutto d’un fiato, scritto perfettamente (c’è stato anche il supporto della giornalista Francesca Gambarini) che è già tra i più letti del momento.

Giorgio Naccari