CARONNO PERTUSELLA – L’allarme è scattato poco prima delle cinque e ha portato sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco della provincia di Varese e Milano.

A bruciare le giostrine all’ingresso del centro commerciale La Varesina di via Bergamo. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco del distaccamento di Saronno mentre i carabinieri della compagnia cittadina sono accorsi per gli accertamenti per risalire alle cause.

Sul posto anche un’ambulanza della Croce Azzurra di Caronno Pertusella ma fortunatamente non si sono registrati feriti.

Incendio all’alba, chiuso il centro commerciale La Varesina a Caronno (foto)

