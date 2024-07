Città

SARONNO – Ormai si è di fronte ad una vera e propria invasione. I coniglietti selvatici che una volta era possibile qualche volta osservare di sera e durante la notte a ridosso delle zone boschive, oggi sono tantissimi. Così tanti che è possibile vederli anche in pieno giorno nei terreni agricoli a ridosso dell’ex statale Varesina, solo nel tratto fra Saronno, Uboldo e Origgio lo scorso fine settimana ce n’erano a decine.

C’è sicuramente da rimanere sorpresi, considerato l’elevatissimo numero di esemplari; ma c’è anche di chi preoccuparsi? Sicuramente la mancanza di predatori naturali, o la quasi totale mancanza degli stessi (in zona c’è qualche volpe, e qualche rapace come gufi e falchetti ma in numero contenuto) ha fatto sì che di conigli in giro che ne siano sempre di più. Potrebbero infine creare problemi alle coltivazioni agricole? O causare incidenti sulle strade, attraversando? Sono gli interrogativi di molti cittadini.

Proprio nei giorni scorsi è stato avvistato un coniglio anche nell’aiuola accanto al Municipio.

