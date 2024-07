news

La meme coin Play-to-earn (P2E) PlayDoge ($PLAY) è stata immune alla flessione del mercato e continua a fare bene in prevendita, raggiungendo i 5,5 milioni di dollari.

La meme coin, che sfoggia come mascotte il cucciolo Dogecoin Shiba Inu in stile 8-bit, mira a guidare il settore che ha dato il via alla corsa dei tori di quest’anno. Ma PlayDoge è ben lungi dall’essere una comune meme coin. Introduce una nuova economia di gioco ispirata all’amato giocattolo digitale Tamagotchi degli anni ’90.

Al centro di questo ecosistema c’è il suo token nativo, $PLAY, che offre varie utilità di gioco e di mercato.

Attualmente al prezzo di $ 0,00517, il valore di $PLAY aumenterà fino a $ 0,00518 in meno di due giorni quando arriverà la prossima fase di prevendita. Affrettati ad acquistare i tuoi token e approfitta della prossima meme coin che spingerà il mercato a nuovi livelli.

Rimbalzo del mercato? È il momento perfetto per accaparrarsi token come $PLAY in vista della prossima impennata

Ultimamente il mercato delle criptovalute è stato sulle montagne russe a causa dei rimborsi di Mt. Gox e delle vendite di Bitcoin ($BTC) in Germania. BTC è caduto del 17% negli ultimi 30 giorni, con un calo dell’8,7% solo nell’ultima settimana.

Scavando più a fondo nei dati on-chain di Bitcoin si scopre una tendenza intrigante: i grandi player con 10 o più BTC stanno cogliendo l’attimo per accumularne di più, spingendo le loro partecipazioni al livello record di 16,17 milioni di BTC.

Inoltre, le loro partecipazioni in stablecoin come USDT e USDC sono diminuite rispettivamente del 5,37% e dell’1,99%, evidenziando ulteriormente lo spostamento verso l’acquisizione di più BTC.

Anche gli indicatori tecnici lanciano segnali rialzisti, come notato dall’analista tecnico e on-chain Ali Martinez su X, che evidenzia il grafico temporale a 3 giorni di BTC/USDT che mostra una candela doji di inversione rialzista, integrata da un segnale di acquisto dall’indicatore sequenziale TD.

#Bitcoin is looking like a snack in the 3-day chart It is developing a bullish reversal doji candlestick, combined with a buy signal by the TD Sequential. pic.twitter.com/EgTcpu9SAZ — Ali (@ali_charts) July 6, 2024

Ma non è solo Bitcoin ad essere in controtendenza in questa crisi del mercato. PlayDoge ha raccolto oltre $ 200.000 in fondi di prevendita in soli tre giorni, indicando che gli investitori stanno puntando alla grande su questo progetto.

Bitcoin non è sempre la soluzione migliore poiché tre crypto a tema Shiba Inu lo hanno sovraperformato nel 2024 e PlayDoge è il prossimo

Sebbene Bitcoin sia spesso visto come la scommessa più sicura negli investimenti in criptovalute, il mondo delle criptovalute sta dimostrando che grandi rendimenti possono arrivare da luoghi inaspettati.

Prendiamo ad esempio il mercato delle meme coin: è stato il settore di punta del 2024, offrendo un rendimento medio sbalorditivo del 2405,1%.

Le meme coin prosperano nella cultura di Internet e il pioniere in questo spazio non è altro che Dogecoin ($DOGE), nato da un meme virale del 2013 con uno Shiba Inu di nome Kabosu, che riposi in pace.

Quel meme non solo è diventato il “meme dell’anno” a un certo punto, ma ha anche gettato le basi per un genere completamente nuovo di criptovalute. Ciò che è affascinante è come questa tendenza abbia amplificato la storia d’amore del mercato con i cani, in particolare con la razza Shiba Inu.

Ecco perché non sorprende che le meme coin come Floki ($FLOKI), DogWifHat ($WIF) e Shiba Inu ($SHIB), tutte basate sulla razza Shiba Inu, non solo abbiano tenuto il passo con Bitcoin ma lo abbiano addirittura superato in termini di utili nella prima metà del 2024.

E ora, con il ritorno di Bitcoin, le meme coin stanno nuovamente aumentando. Solo nelle ultime 24 ore, le meme coin hanno guadagnato il 7,6%.

Nello stesso arco di tempo, $DOGE ha registrato un aumento del 3,8%, mentre sia $SHIB che $WIF hanno registrato guadagni del 3,3%. $FLOKI è cresciuto del 6,2%, e la performance migliore è stata Bonk ($BONK), che è balzata di un impressionante 21,6%.

Se la storia si ripete nella seconda metà dell’anno e assistiamo a un’altra impennata del mercato delle criptovalute, aspettiamoci che le coin a tema Shiba Inu guidino ancora una volta la carica. Ma tieni d’occhio i nuovi arrivati ​​come PlayDoge, che apportano ulteriore utilità e innovazione al settore.

PlayDoge non è la solita meme coin

PlayDoge non è la tipica meme coin: è un ibrido che incorpora elementi P2E. Ispirato all’amato gioco classico degli anni ’90 Tamagotchi, immerge i giocatori in un mondo a 8 bit in cui possono allevare i loro cani Shiba Inu virtuali in cambio di token $PLAY.

Un’altra cosa che distingue $PLAY dalle altre meme coin è che è anche multichain e può essere trasferita tra BNB ed Ethereum.

I giocatori possono facilmente scaricare il gioco da Google Play Store e App Store. Inoltre, al di là del suo fascino nel settore del gaming, PlayDoge ha il potenziale per attrarre una base di investitori diversificata, comprese le donne incuriosite dal suo fascino nostalgico. Con il suo perfetto mix di meme e coinvolgimento, $PLAY sarà in prima linea nella prossima impennata del mercato.

Le previsioni sui prezzi di PlayDoge sono unanimi, $PLAY to the moon!

Ciò che amplifica davvero il valore dei token $PLAY è l’opzione di staking, che offre un impressionante APY del 93%. Sono in staking circa 202 milioni di token $PLAY, sottolineando una forte fiducia degli investitori nel token e nel progetto.

Con tutti questi fattori, non c’è da meravigliarsi che la previsione dei prezzi di $PLAY sia fuori scala. Il famoso YouTuber ClayBro, con 130.000 iscritti, ha esaminato queste proiezioni per $PLAY.

Tra queste proiezioni c’è un aumento previsto a 0,01 dollari solo quest’anno, che quasi raddoppierà il suo valore di prevendita, e una proiezione che salirà a 0,03 dollari entro il 2025. Alcune previsioni ottimistiche suggeriscono addirittura un potenziale aumento di 100 volte.



Ciò pone le basi per una potenziale quotazione su Binance, l’exchange più grande del mondo, e riflette l’hype che ha generato durante la sua prevendita.

Se $PLAY venisse quotato su Binance, l’afflusso di liquidità su tutte le sue coppie di trading potrebbe aumentare significativamente il suo prezzo, grazie al fatto che sarà più accessibile agli oltre 200 milioni di utenti dell’exchange. Rinunciare a $PLAY al suo prezzo attuale sarebbe un’occasione mancata di notevole entità.

Quindi, se non vuoi perderti questa opportunità, vai sul sito web di PlayDoge, collega il tuo portafoglio e acquista token $PLAY utilizzando BNB, ETH o USDT. Sono accettate anche le carte bancarie.

Per rimanere informato sulle ultime novità e sviluppi di PlayDoge, unisciti alla sua community su X e Telegram.

Inoltre, per una maggiore tranquillità, gli investitori possono essere certi della sicurezza dello smart contract di PlayDoge, che è stato sottoposto a un controllo completo da parte di SolidProof.

Visita la presale di PlayDoge