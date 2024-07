Cronaca

SARONNO / ROVELLO PORRO / COGLIATE – Ieri alle 23.40 in via Carcano nelle vicinanze della stazione ferroviaria centrale di Saronno intervento dell’ambulanza della Croce rossa: era stata segnalata la presenza di una persona in difficoltà, è stata soccorsa per uno stato di “intossicazione” e non è apparsa in condizioni gravi.

A Cogliate ieri alle 8.40 in via Marconi è stato invece investito un giovane ciclista. Il ragazzino di 13 anni, è stato soccorso da una pattuglia della polizia locale e da una ambulanza della Croce rossa di Misinto ed è stato trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese per essere medicato, di non gravi lesioni. Da chiarire i contorni dell’accaduto per chiarirne con precisione la dinamica e risalire alle eventuali responsabilità.

A mezzanotte a Rovello Porro altro incidente stradale, avvenuto in via Marchese Pagani dove si sono scontrati una motocicletta ed una automobile. Due persone hanno avuto bisogno di assistenza medica, un ragazzo di 16 anni ed un uomo di 40 anni, che sono stati visitati e medicati sul posto, non è stato necessario il trasporto in ospedale. Sul posto, forze dell’ordine ed una ambulanza.

