news

Come direbbe il famosissimo Nassim Nocholas Taleb, autore tra gli altri dei libri “Il cigno nero” e “Giocati dal caso”, le previsioni sul futuro non tengono mai conto dell’imprevedibilità e, sebbene tutti vogliano fare previsioni, raramente esse si avvicinano alla realtà.

Questo non per bacchettare Robert Kiyosaki nella sua previsione di Bitcoin a 10 milioni nello specifico, ma perché oggigiorno sembra ormai diventata una gara a chi la spara più grossa sulla crypto più famosa al mondo. C’è chi annuncia Bitcoin a 100.000, 1.000.000, 10.000.000 e chi più ne ha più ne metta.

Tutti esperti, tutti grandi nomi della finanza o che comunque hanno un passato di spessore in questo campo… Ma come possono aver ragione tutti? La verità è che non possono, anche se sarebbe davvero bello poter comprare oggi sapendo che domani Bitcoin raggiungerà davvero il milione di dollari.

Una scommessa sicura che renderebbe tutti milionari, peccato che il mondo sia molto meno avvezzo alle certezze di quanto vorremmo credere. La previsione di Kyosaki sul suo account X è certamente interessante, in quanto prevede un gigantesco crash dell’intera economia globale nel prossimo futuro, per poi avere un gigantesco rimbalzo che, sostanzialmente, renderà tutti ricchi.

BOOM GOiNG BUST: Technical charts indicate biggest crash in history coming. Prices of real estate, stocks, bonds, gold, silver, & Bitcoin crash. GREAT NEWS: Good time to buy bargains will follow. Technical charts indicate major long term bull market cycle will… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) July 3, 2024

Tendenzialmente però, è più facile conquistare i titoli di giornale con una previsione che azzeccarla, specialmente se pensiamo a quanti esperti avevano sparato le loro cifre sul possibile top di Bitcoin nello scorso ciclo. Memoria corta? Diciamo che i numeri non erano poi tanto diversi da quelli che si lanciano oggi, ma sappiamo ora che la storia ha raccontato uno scenario diverso.

Dunque cosa aspettarsi dal futuro? Nessuno può davvero dirlo con certezza, altrimenti saremmo davvero tutti milionari senza sforzo. Quello che però sicuramente aiuta in questi casi, è avere una propria capacità di giudizio sull’argomento, una conoscenza abbastanza approfondita da poter prendere le decisioni in autonomia, senza correre dietro le dichiarazioni lanciate dalla prima persona che passa.

Studiare il mondo delle crypto con 99Bitcoins

Ma come avere una cognizione di causa su un mondo vasto e complesso come quello delle crypto? La risposta è studiando l’argomento, seguendo dei corsi che siano fatti bene e permettano davvero di comprendere ciò nel quale si sta investendo.

C’è una grande differenza tra scommettere su Bitcoin e investire in Bitcoin. Questa differenza sta tutta nella conoscenza in quanto, quando non si sa nulla di ciò nel quale si alloca il proprio denaro, si sta fondamentalmente scommettendo su di esso, un po’ come a dadi.

Quindi, per investire, occorre sapere ciò che si sta facendo. I corsi di 99Bitcoins coprono tutte le basi e anche i concetti più complessi del settore crypto, partendo dalla blockchain, passando per gli exchange e arrivando a DApp o idee e soluzioni di nicchia.

Una volta raggiunto il giusto livello di consapevolezza e capacità di giudizio, allora investire potrà effettivamente diventare un qualcosa che, seppur entro certi limiti imposti dalla volatilità del mercato, si può controllare.

Quindi la base è studiare per poi guadagnare, un po’ come avviene in ogni campo, ma è tutto qui? In realtà no, perché 99Bitcoins ha un modo tutto suo per incentivare gli studenti a occupare i banchi di scuola. Infatti si tratta di una piattaforma Learn-to-Earn, qualcosa di rivoluzionario nel settore.

Studiando con 99Bitcoins, si verrà ricompensati col token 99BTC, il quale è quello nativo della piattaforma stessa. Questo potrà poi essere messo in staking per ottenere ancora maggiori ricompense, oppure venduto a mercato per un profitto immediato.

Sì, su 99Bitcoins si viene pagati per studiare, con ricompense progressive in base alla dedizione. Insomma, un investimento che paga due volte, sia immediatamente con un token rivendibile, sia nel futuro quando si potrà operare poi sul mercato con cognizione di causa, puntando a profitti maggiori sulla base di conoscenze solide.

Un qualcosa che punta a rivoluzionare il mondo delle crypto, da sempre popolato più da scommettitori che da investitori. Se ce la farà, oggi è ancora troppo presto per dirlo. Sicuramente le potenzialità di questo progetto sono davvero enormi, cosa che si vede già dalla ICO.

Il token 99BTC si trova infatti in una fase di prevendita, laddove il prezzo è momentaneamente bloccato a 0,00112 per tutti coloro che vorranno investire nel token prima del listing a mercato. A conferma dell’interesse generale, va sottolineato che 99Bitcoins ha già raccolto 2,3 milioni di dollari, una cifra che mostra quanto gli investitori credano nel progetto.

Scopri di più su 99Bitcoins