SARONNO – Attimi di tensione stamattina, giovedì 11 luglio, in via Parma dove è in corso l’impegnativo cantiere per le opere preparatorie all’asfaltatura che sarà realizzata dopo il 19 luglio con un cantiere notturno.

Da lunedì la circolazione lungo l’arteria, tangenziale esterna di Saronno che collega la Saronno-Monza all’ingresso all’autostrada A9 Origgio-Uboldo, è bloccata in direzione di Solaro con conseguente peggioramento dei tempi di percorrenza. Gli operai stanno lavorando all’altezza dell’area industriale prima della rotonda con via Sampietro e code e rallentamenti negli orari di cantiere non mancano dall’apertura del cantiere.

Probabilmente la coda, il caldo e la fretta sono tra le cause della pesante discussione avvenuta tra l’autista di un mezzo pesante che doveva scaricare nel cantiere e il conducente di un mezzo di passaggio. Tra i due sono volanti insulti e poi si è passati agli spintoni. Solo l’intervento di alcuni automobilisti e commercianti della zona ha, non senza qualche difficoltà, limitato lo scontro a qualche spinta e schiaffo.

