TRADATE – Gli oratori di Abbiate e Tradate si preparano a celebrare la conclusione del loro Oratorio estivo 2024 con un grande spettacolo finale. L’evento si terrà venerdì 12 luglio.

Programma della serata

Ore 19:00 : Apertura dello stand gastronomico. Sarà possibile gustare una varietà di panini e altre prelibatezze a prezzi molto accessibili: Panino con la salamella: 3,50 € Panino con i wurstel: 3 € Panino con affettato: 2,50 € Panino con formaggio: 2,50 € Patatine: 3 €

Ore 21:00: Inizio dello spettacolo. I ragazzi degli oratori di Abbiate e Tradate metteranno in scena uno spettacolo ricco di sorprese, che mostrerà il frutto del loro impegno e della loro creatività durante l'estate.

Prenotazioni

Per organizzare al meglio la serata e avere un’idea del numero di partecipanti, si invitano tutti a prenotarsi. È importante prenotare per facilitare la gestione dello stand gastronomico e garantire che ci sia cibo a sufficienza per tutti. L’evento, rimarcano i responsabili oratoriani, “è un’occasione per ritrovarsi insieme, celebrare i momenti condivisi durante l’estate e sostenere i giovani partecipanti”

Per ulteriori informazioni e per prenotarsi, è possibile utilizzare il QR code presente sul volantino distribuito in città.

(foto archivio: educatori e animatori degli oratori di Tradate)

