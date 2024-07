Calcio

VENEGONO SUPERIORE -La Varesina calcio (serie D) ha comunicato il tesseramento del calciatore Francesco Mapelli.

Francesco, difensore centrale classe 1996, ha disputato l’ultima stagione con la maglia della Pro Sesto in Serie C, dove ha collezionato 29 presenze in campionato. Sono oltre 200 le presenze in Serie D per un giocatore che aveva già conosciuto l’ambiente della Varesina nell’estate del 2018, momento in cui il club era stato in bilico per un ripescaggio in Serie D che poi non si concretizzò.

“Francesco ricorda con grande piacere quelle settimane e non ha esitato ad accettare il trasferimento in rossoblù ora che vi è la possibilità – rilevano i dirigenti della società di Venegono Superiore – Benvenuto, anzi, bentornato nella nostra grande famiglia”.

(foto: il calciatore Francesco Mapelli, pronto a indossare la maglia della Varesina nella prossima stagione)

12072024