CASTIGLIONE OLONA – “Il flashmob diffuso dedicato alla letteratura per l’infanzia torna a Castiglione Olona domenica 14 luglio, questa volta immerso nella natura della piana di Caronno Corbellaro”: l’annuncio viene dall’Amministrazione comunale.

L’Associazione castiglionese Arte diem propone infatti ai bambini, dai 5 ai 10 anni, letture di libri appositamente selezionati dalla commissione di Flashbook Italia. Ad accogliere i piccoli partecipanti la splendida cornice agreste di Caronno Corbellaro che dalla piccola chiesetta si snoda attraverso i prati verso la Quercia monumentale, simbolo del Parco Rile Tenore Olona . Il ritrovo è fissato tra le 15.15 e le 15.30 in via Chiesa, successivamente ci si recherà alla “grande quercia” per ascoltare le “splendide storie”. Essendo all’aperto è necessario abbigliamento consono e una borraccia d’acqua. In caso di maltempo anche nel giorno precedente il terreno potrebbe essere impraticabile, quindi la manifestazione potrà essere rinviata o annullata a discrezione dell’organizzatore.