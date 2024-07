Cronaca

CISLAGO – Ambulanza in piazzale Stazione a Cislago: l’allarme è scattato l’altra notte alle 22.40 quando alcuni passanti hanno notato la presenza di una persona che stava male. Sul posto è accorda una autolettiga della Croce rossa di Lomazzo, è stato soccorso un uomo di 60 anni al quale è stato diagnosticato un forte stato di intossicazione etilica. Insomma, aveva bevuto decisamente troppo ed è stato trasportato all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia nel comasco, per gli accertamenti del caso; non è comunque apparso in pericolo di vita.

Si tratta dell’ennesimo intervento per problemi legati all’alcol, che viene effettuato dalle ambulanza presenti sul territorio, nel corso di questo periodo estivo.

(foto archivio: ambulanza in servizio notturno)

12072024