SENIGALLIA – La ricerca della felicità, affrontare il dolore della perdita e i patimenti: l’Epicureismo a Senigallia si presenta in una chiave innovativa, fornendo consigli, nuovi punti di vista, per una vita felice. Nelle giornate di martedì 16 e mercoledì 17 luglio torna il festival epicureo di Senigallia nella location di Rotonda a Mare, dedicato interamente alla figura del filosofo del Giardino. Due giornate di divulgazione dedicate non sono agli esperti del settore, ma anche e soprattutto ai curiosi, che potrebbero trovare nuovi spunti per abbracciare, passo dopo passo, un cambiamento di stile di vita, all’insegna della felicità e della conoscenza.

La giornata di martedì 16 sarà dedicata ad un “Epicuro Pop”: dalle 17.30 alle 20 si terranno una serie di incontri dedicati alla felicità, all’amicizia, ma anche al ricordo. Il primo a prendere la parola, infatti, sarà Jürgen Hammerstaedt, dell’università di Colonia, che ricorderà Ricordo David Konstan, professore di lettere classiche e noto ricercatore americano. Federica Dolcemascolo, invece, premiata come Menzione speciale Premio Netoip, terrà un intervento dal titolo “Amicizia e comunità filosofica: la prospettiva epicurea dal IV al I sec. a.C.”; un tema che verrà ripreso anche da Christos Yapijakis, del Giardino Epicureo di Atene, che terrà un intervento dal titolo “Ricerca della felicità, diritto dell’Uomo: un concetto epicureo”. A seguire, Massimiliano Capalbo, del Giardino Epicureo di Montauro, porterà Epicuro nella contemporaneità con l’intervento “Il giardino Epicureo, un’oasi per fermare la desertificazione ambientale, sociale e culturale”. L’epicureo Gianluca Esposito mostrerà come è possibile rendere quotidiana la filosofia epicurea con l’intervento “Epicuro pop up, l’insegnamento di Epicuro ci rende felici oggi, anche senza conoscerlo”. A chiudere la prima parte della prima giornata, il pittore Massimo Nesti e il fumettista Davide Baldoni presenteranno le loro opere. Alle 21 si riprende con l’intervento del poeta Milo De Angelis, “Lucrezio tra saggezza e uragano”, per chiudere la giornata con una risata insieme allo stand up comedian Pippo Ricciardi.

Più dedicata agli appassionati, invece, la seconda giornata: alle 17.30 aprirà nuovamente la serata Jürgen Hammerstaedt, che presenterà la realtà del premio Netoip, per poi lasciare spazio ai due vincitori, il secondo classificato Leonardo Galli terrà un intervento dal titolo “Scienza e meraviglia in Lucrezio: un rapporto conflittuale”, mentre il primo classificato Wim Nijs, interverrà sul tema “Raro come la fenice o comune come un maiale? Le caratteristiche del sapiente epicureo nell’etica di Filodemo”. Gianluca Del Mastro, dell’università della Campania, si occuperà del ruolo dell’intellettuale nell’intervento ”Vedere l’Invisibile: dalla filosofia epicurea al compito dello studioso”; a concludere la prima parte della serata, alle 20, prenderà la parola Claudio Vergara, dell’università di Napoli Federico II, che si occuperà di progresso scientifico e ricerca, nell’intervento “Una sfida nel tempo: lo svolgimento e la lettura dei papiri ercolanesi prima della rivoluzione digitale”.

Il festival si conclude con due interventi nell’ultimo turno, dalle 21 alle 23: Marzia D’Angelo, dell’università di Napoli Federico II, che si concentrerà sull’importanza della ricerca dei papiri di Ercolano, con l’intervento “Vedere ricostruendo: rimettere insieme ciò che il fuoco e il tempo hanno provato a distruggere”, e Federica Nicolardi, dell’università di Napoli Federico II, che andrà si occuperà di ciò che ancora manca da scoprire dei papiri ercolanesi con l’intervento “L’invisibile svelato: la Vesuvius Challenge e la lettura dei papiri non aperti”.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero.