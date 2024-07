news

Negli ultimi tempi le meme coin hanno avuto il loro piccolo momento di crisi insieme al resto del mercato, affossate da Bitcoin che proprio non ne ha voluto sapere di mantenersi nel range di prezzo 61/74.000, rompendo a ribasso e dando vita a un mercato in rosso.

Questo ha coinvolto tutti, senza eccezioni, dato che nessuno scampa alla mannaia di Bitcoin quando le cose si fanno veramente negative. Ma c’è stata una crypto che è riuscita a cambiare le carte in tavola, grazie a due sponsor d’eccezione e noti a tutti (o quasi).

Parliamo infatti sia di Lionel Messi che di Ronaldinho, due fuoriclasse del calcio che hanno segnato un’epoca, ma che oggi sono rispettivamente alle ultime fasi di carriera e in pensione ormai da un pezzo. La loro popolarità però, si è mantenuta cristallina e, se loro si muovono, allora milioni di fan sono pronti a seguirli.

In questo caso, hanno deciso di sponsorizzare una meme coin su Solana di nome Water, la quale è stata listata da appena 15 giorni ed è ancora troppo presto per definire l’andamento del progetto. Quello che è certo però, è che una pubblicità del genere lascia il segno.

Insieme infatti, i due giocatori contano quasi 600 milioni di follower, una cifra che è davvero pazzesca e in grado di dare una visibilità senza precedenti per una meme coin tanto giovane. Sorprendentemente, la reazione di prezzo ai post sui social, è stata esplosiva ma sembra già essersi esaurita.

Dal grafico si vede come Water abbia realizzato un 4x nel giro di pochissimi istanti, per poi stabilizzarsi su quel prezzo e flettere leggermente. Certo va detto però che, se ci saranno altre menzioni o altre collaborazioni, potremmo vedere altri movimenti simili nel prossimo futuro.

Che stia nascendo una nuova moda nel mondo delle meme coin? Le pubblicità sui social da parte di star del calcio e, magari, anche di altri settori? Certo vi erano già state in passato campagne di marketing simile, ma mai che coinvolgessero entità di tale portata.

Le meme coin per cavalcare questo nuovo trend

Se partisse una nuova ondata di acquisti e interesse nel mondo delle meme coin, quali sarebbero i migliori token da avere in portafoglio oltre a Water? Vediamoli insieme.

PlayDoge

Con il successo del Play-to-Earn di Hamster Kombat e di altri nomi del settore, è facile notare che il gaming su blockchain stia guadagnando forza e interesse. Questo trend è appena iniziato e le potenzialità d’espansione sono davvero enormi, specialmente per progetti che riescono a creare una community.

Un nome che sembra poter fare questo è PlayDoge, un gioco che unisce le meccaniche del Tamagochi con il cane Doge, il quale è il protagonista digitale di questo titolo. Due community già formate dalle proporzioni enormi, le quali stanno già accorrendo alla ICO di PLAY. Ad oggi infatti, PlayDoge ha già raccolto 5,5 milioni mentre il token è acquistabile a 0.00517 dollari.

Pepe Unchained

Una crypto che sta letteralmente volando nella sua fase di prevendita, è PEPU. Questo progetto punta a espandere l’ecosistema PEPE, ovvero una delle meme coin più famose oggi in circolazione e che ha fatto segnare un rialzo pazzesco nel suo recente passato.

Pepe Unchained punta a dare a PEPE una sua blockchain layer-2, la quale si appoggia a Ethereum e offre una soluzione più veloce e a basso costo dove scambiare le meme coin e non solo. Data l’incredibile forza del successo di PEPE, crediamo PEPU possa cavalcare quest’onda e raggiungere livelli paragonabili al meme principale. Nella sua fase di prevendita ha già raccolto quasi 3,2 milioni di dollari in 3 settimane di vita, mentre il token si trova al prezzo bloccato di 0.0083591 dollari.

WienerAI

Il terzo token che riteniamo possa avere il maggior potenziale nascosto, è un connubio tra intelligenza artificiale e una meme coin. Di base si tratta infatti di un cane salsiccia che fa da mascotte alla piattaforma, la quale però ha in sviluppo qualcosa di molto più “succoso”.

Il team di WienerAI sta lavorando a una IA in grado di creare strategie d’investimento e fornire consigli finanziari a chiunque si rivolga a essa. In un momento storico dove le meme coin sono in grande ascesa e la IA si trova in una bolla speculativa non indifferente, questo connubio ha potenzialità esplosive! Non sorprende che la ICO abbia già raccolto 7,3 milioni mentre il token è fisso al prezzo di 0.00073 dollari.