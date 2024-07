news

L’utilizzo della bava di lumaca per la cura della pelle risale ai tempi dell’antica Grecia ai tempi di Ippocrate che già ne sfruttava le proprietà antinfiammatorie e decongestionanti per rimediare alle irritazioni cutanee. Col passare del tempo, nel Medioevo, la bava di lumaca è diventato uno degli elementi presenti nella medicina tradizionale.

I moltissimi benefici della bava di lumaca per la pelle che derivano dal suo utilizzo oggi la posizionano tra i più comuni e migliori ingredienti contenuti in molti prodotti per la cura della pelle. Il suo uso non si limita ai prodotti di bellezza come sieri viso, creme viso e creme antismagliature ma si estende a veri e propri trattamenti per cicatrici.

Cerchiamo allora di conoscere un po’ di più la bava di lumaca: cos’è, quali sono le sue proprietà e quali sono i benefici della bava di lumaca che la rendono un ingrediente così prezioso in cosmetica.

Cos’è la bava di lumaca

La bava di lumaca, nota anche come mucina di lumaca, è un liquido ambrato, limpido o appena opalescente che viene secreto dall’apparato locomotorio della lumaca per mantenere la cute costantemente idratata e protetta dai traumi ai quali lo stesso apparato locomotorio viene sottoposto.

… e quali sono le sue caratteristiche e proprietà

La bava di lumaca ha proprietà uniche grazie alla sua composizione quali-quantitativa unica. Queste proprietà fanno di essa un ingrediente non replicabile in laboratorio. Per questo la bava di lumaca destinata ad uso cosmetico viene secreta dalle lumache in appositi macchinari dove vengono esse vengono poste. In quegli stessi macchinari si raccoglie la bava secreta, che poi viene filtrata e microfiltrata per privarla di ogni impurità e garantirne lo stato puro senza fare diluizioni e aggiungendo unicamente stabilizzanti per la conservazione nel tempo.

Ecco le azioni che svolge la bava di lumaca a beneficio della pelle:

Azione nutritiva: Determinata dalla presenza di elastina e fibre di collagene nel muco secreto dalla lumaca, rende i tessuti più elastici e tonici, con conseguente effetto benefico sulle rughe, che diventano meno visibili.

Determinata dalla presenza di elastina e fibre di collagene nel muco secreto dalla lumaca, rende i tessuti più elastici e tonici, con conseguente effetto benefico sulle rughe, che diventano meno visibili. Azione rigenerante: Determinata dall’allantoina, stimola la produzione di elastina e fibre di collagene, permettendo la riparazione dei tessuti, il turnover cellulare e l’attenuazione delle rughe. Può cancellare segni derivanti da cicatrici, macchie cutanee e bruciature, e può rallentare il processo di invecchiamento cutaneo.

Determinata dall’allantoina, stimola la produzione di elastina e fibre di collagene, permettendo la riparazione dei tessuti, il turnover cellulare e l’attenuazione delle rughe. Può cancellare segni derivanti da cicatrici, macchie cutanee e bruciature, e può rallentare il processo di invecchiamento cutaneo. Azione esfoliante: In questo caso è l’acido glicolico ad agire, producendo come effetto un peeling delicato dello strato superficiale della pelle, utile per ridurre le macchie cutanee.

In questo caso è l’acido glicolico ad agire, producendo come effetto un peeling delicato dello strato superficiale della pelle, utile per ridurre le macchie cutanee. Azione purificatrice: Peptidi e acido glicolico collaborano per prevenire l’accumularsi di impurità ed eliminare quelle già presenti. Aiuta a contrastare l’acne.

Peptidi e acido glicolico collaborano per prevenire l’accumularsi di impurità ed eliminare quelle già presenti. Aiuta a contrastare l’acne. Azione idratante: Determinata dalle proteine presenti, aiuta l’ossigenazione dei tessuti e l’idratazione, conferendo la sensazione di pelle sana.

Determinata dalle proteine presenti, aiuta l’ossigenazione dei tessuti e l’idratazione, conferendo la sensazione di pelle sana. Azione antiossidante: Esercitata dalla vitamina C e dalla vitamina E, produce come effetti la riduzione delle infiammazioni e contrasto all’azione dei radicali liberi.

La bava di lumaca nei prodotti per la cura della pelle

Per secoli la bava di lumaca è stata utilizzata nella medicina tradizionale per la sua capacità di guarire la pelle e ridurre l’infiammazione. La conoscenza che nel tempo, soprattutto negli ultimi decenni, si è acquisita riguardo a tutte le sue caratteristiche e proprietà benefiche per la pelle l’hanno resa un ingrediente popolare nei prodotti per la cura della pelle. La bava di lumaca è infatti l’ingrediente unico, principale o di affiancamento ad altri ingredienti, come ad esempio l’acido ialuronico, in prodotti per il viso e per il corpo per idratare, ringiovanire e proteggere la pelle e darle tono.

Le sue capacità di ridurre l’aspetto delle cicatrici e di contrastare l’acne la rendono fanno sì che sia inserita come ingrediente anche nei trattamenti cicatrici e nei trattamenti acne.

I migliori prodotti alla bava di lumaca nella routine di skincare

Una volta compresi gli innumerevoli benefici della bava di lumaca, aggiungere la bava di lumaca alla quotidiana routine di cura della pelle appare un’idea convincente.

Dalla scelta di utilizzare giornalmente un siero e una crema viso bava di lumaca come parte della tua routine quotidiana di cura della pelle dopo un’accurata detersione con tonico e latte detergente, alla programmazione di effettuare una maschera viso una o più volte alla settimana.

Ci si può prendere quotidianamente cura delle labbra applicandovi uno stick labbra alla bava di lumaca e si possono tenere le mani curate con l’applicazione di una crema mani idratante e riparatrice, capace di cicatrizzare rapidamente eventuali ferite.

Anche il bagno può diventare un momento per prendersi cura del proprio corpo utilizzando un sapone alla bava di lumaca.

La bava di lumaca di per sé non ha controindicazioni tuttavia per scegliere prodotti a base di bava sicuri al 100% è importante assicurarsi che non contengano ingredienti irritanti o allergenici per evitare reazioni avverse.