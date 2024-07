news

Una prevendita crypto non è certo una cosa particolarmente rara o notevole in linea di massima: si potrebbe fare una lista lunghissima di ICO, di cui almeno il 50%, è destinato a sparire nei prossimi mesi.

Questo perché molte ICO non riescono mai a catturare l’interesse degli investitori, hanno progetti sgangherati e poco interessanti o semplicemente non hanno i mezzi per farsi conoscere al mondo, quindi finiscono per fallire miseramente.

Ci sono però altri casi nei quali la ICO invece, spicca immediatamente il volo e inizia a macinare soldoni senza sosta. In questi casi, è chiaro che si ha di fronte un progetto sul quale puntare attentamente i riflettori, in quanto potrebbe arrivare a toccare vette oggi impossibili da prevedere.

Ebbene questo potrebbe essere il caso di Pepe Unchained ($PEPU), una ICO che sta infrangendo traguardi uno dietro l’altro e non sembra volersi arrestare. Stiamo infatti parlando di un progetto che è riuscito a raccogliere oltre 3 milioni di dollari in altrettante settimane, praticamente 1 milione a settimana nonostante l’andamento turbolento del mercato.

Questa cosa è tutt’altro che comune, dato che molte ICO non vedranno mai nemmeno col binocolo questa cifra, sicuramente non in un tempo così breve. Quindi $PEPU si candida ufficialmente come gemma nascosta? Sì, per questo potrebbe aver senso investirci oggi mentre il prezzo rimane bloccato a 0,0083591 dollari.

Che cos’è $PEPU e perché chiamarla gemma

Per gemma, per chi non fosse avvezzo al termine, s’intende una crypto ai più sconosciuta, che fa segnare rialzi record ed “esplode” facendo le fortune degli investitori. Tutti gli amanti delle crypto (e non solo) sperano d’incontrare una gemma nascosta e investire in tempi non sospetti, per poi fare jackpot al momento opportuno.

Altre crypto in passato come Shiba, WIF o la stessa PEPE, il cui progetto Pepe Unchained espande i casi d’uso, sono state gemme dai ricavi folli. Rialzi di così tanti punti percentuali che, persino chi aveva comprato 10 dollari di questa crypto e tenuta in portafoglio fino ai massimi storici, avrebbe realizzato guadagni milionari.

Quindi le gemme sono quelle crypto che “ti fanno vincere alla lotteria”, piuttosto semplice. Il problema è scovarle, poiché una gemma si dimostra tale solo quando è ormai troppo tardi e, il grosso del guadagno, è già stato realizzato.

Quindi la soluzione è investire 10 dollari in ogni crypto lanciata sul mercato? No, perché significherebbe investire miliardi, ma quindi cosa si può fare? La soluzione è tenere gli occhi aperti e le orecchie dritte per quelle crypto che, per una ragione o per l’altra, danno segni di poter diventare gemme.

Il primo segnale è sicuramente una ICO che macina numeri straordinari, come quella di $PEPU. A questo si aggiungono poi utilità e fama del progetto, unito alle sue potenzialità. Ma cosa fa Pepe Unchained? Questo è un discorso un po’ complesso.

In primis è bene dire che si tratta di una blockchain layer-2, ovvero una di quelle chain che si appoggia a una principale e ne espande le possibilità. In questo caso la chain principale è Ethereum, quindi il principale nome del settore, ma cosa fa PEPU?

Il progetto in questione punta a fornire una valida alternativa per scambiare crypto sul sistema Ethereum, ma senza gli svantaggi della rete principale. Ovvero abbassando i costi di transazione, rendendoli più veloci e aumentando la capacità volumetrica dei medesimi.

Oltre a questo, punta anche a essere una chain dedicata ai progetti intorno a PEPE. Riprendendo il meme principale, PEPU vuole cavalcare l’onda della sua popolarità, ma anche farlo crescere e dare agli sviluppatori una base sulla quale lanciare poi progetti futuri.

In parole povere, potremmo essere di fronte al punto di svolta di PEPE e delle meme coin su Ethereum. Il giorno dove questi meme acquisiscono una loro struttura portante su cui crescere e svilupparsi, il tutto con estrema semplicità e mantenendo il tema principale.

Riuscirà a fare tutto questo PEPU? Ancora è presto per dirlo ma, se ci dovesse riuscire, ci aspettiamo che possa diventare a tutti gli effetti una gemma che segnerà il mercato.

Visita la prevendita di Pepe Unchained