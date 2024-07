Groane

MISINTO – Grande emozione e prestigio giovedì 11 luglio alla Misinto Bierfest, con l’arrivo dell’ospite d’onore, il Console Tedesco Susanne Welter. La presenza del Console ha rappresentato un’occasione unica per condividere e conoscere da vicino una delle feste più amate del nord Italia, che ogni anno coinvolge oltre 55 mila persone.

Oltre al Console, è stato presente alla serata anche Thomas Wölfel, responsabile export di Kulmbacher, partner storico dell’evento.

Fabio Mondini presidente di Gam E20 (organizzatore della Misinto Bierfest) ha dichiarato: “È stato un onore avere tra noi una figura così importante come il Console Tedesco Susanne Welter. La sua presenza non solo arricchisce la nostra festa, ma sottolinea anche il legame forte e duraturo tra la nostra comunità e la cultura tedesca. Ringraziamo il Console per il suo interesse e per aver condiviso con noi questi momenti di allegria e convivialità. Siamo inoltre felici di avere avuto con noi Thomas Wölfel, che rappresenta uno dei partner più storici della Misinto Bierfest”.

La Misinto Bierfest, giunta alla sua 27^ edizione, è una tradizione dal 1994 e attira ogni anno oltre 55mila persone. Organizzata da Gam E20, l’evento destina parte del ricavato a iniziative benefiche per il paese.

