Solaro

SOLARO – Tutto pronto per la tredicesima edizione della notte bianca di Solaro “Nessun Dorma”: l’appuntamento è per sabato 13 luglio dalle 18.30 con hobbisti, street food e intrattenimento per bambini.

L’evento si articolerà su via Mazzini, via Borromeo e piazza Libertà. In particolare su via Mazzini ci saranno due esposizioni, una di pittura e una di fotografia, le dimostrazioni e le attività promozionali delle associazioni del territorio e vari stand di oggetti regalo e hobbystica, che saranno presenti anche in via Borromeo sino all’ingresso con piazza Libertà. Sul piazzale del mercato sarà allestita l’area dello street food con tante specialità regionali, banchi di prodotti tipici, specialità dal Sudamerica, degustazione di vini e birre, stand di cocktail, giostre e gonfiabili per i bambini. Nello stesso spazio verrà proposto un intrattenimento musicale durante la prima serata.

A partire dalle 22.30 prenderà vita lo speciale concerto Ladies Night sul palco grande allestito davanti a Villa Borromeo.

Immancabili la presenza di attività per i bambini: ci saranno i laboratori proposti dalla biblioteca, i giochi da tavolo, i giochi di una volta con l’associazione Il Tarlo lungo il tratto di via Mazzini da via Abate Pellizzoni verso il centro, poi le giostrine ed i gonfiabili in piazza Libertà e la pista delle automobiline sempre in via Mazzini ma dal lato verso l’incrocio con via Pertini.

Il programma prevede l’avvio dell’evento alle 18.30 con il taglio del nastro ed il “benvenuto” della Sindaca di Solaro Nilde Moretti e dell’assessore alla Cultura Francesca Tramarin sul palco posizionato di fronte alla Villa Borromeo.

Per permettere l’allestimento delle attrazioni e degli stand, piazza Libertà sarà chiusa al traffico con divieto di accesso e sosta ai non autorizzati a partire dalle ore 12, mentre le vie interessate dalla manifestazione saranno chiuse al traffico a partire dalle 16.45.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti