Cronaca

VARESE – Questa mattina una forte ondata di maltempo ha colpito la provincia di Varese, causando disagi e danni significativi in diverse zone. Decine di cittadini hanno chiesto soccorso ai vigili del fuoco a causa di allagamenti, tetti scoperchiati e tagli di piante.

Finora sono stati effettuati una quarantina di interventi da parte delle squadre di soccorso, mentre una sessantina di richieste sono ancora in corso o in attesa di essere soddisfatte. Per far fronte a questa situazione di emergenza, sono state inviate squadre aggiuntive dal comando di Milano per supportare gli interventi in corso. Si segnalano diversi disagi alla circolazione veicolare sul molteplici arterie stradali.

A Saronno forte temporale dalle 10.30 circa, che d’altra parte si è esaurito nell’arco di una ventina di minuti. Ma le previsioni per oggi fanno riferimento alla possibilità di ulteriore maltempo in arrivo.

(foto: alcuni interventi effettuati dai vigili del fuoco sul territorio questa mattina)

12072024